鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 11:44

美伊宣布停火兩周令避險情緒降溫，台股歷經昨日大漲逾千點後，今 (9) 日陷入震盪整理走勢，但主動式台股 ETF 各顯神通，其中，主動國泰動能高息 (00400A-TW) 正式掛牌第一天，買氣暢旺，午盤前市價最高來到 10.94 元，漲幅約 1.7%，成交量已衝上 20 萬張，奪下本日 ETF 市場成交王。

主動國泰動能高息 ETF 經理人梁恩溢表示，00400A 在主動式 ETF 中甚具特色，由國泰投信專業經理團隊親自掌舵，截至目前為國內首檔導入「每月收益分配」機制的台股主動式 ETF，其核心目標在於讓投資人不僅能分享優質台股組合長期資本增值的豐碩成果，更能透過現金流分配，在國際政經情勢震盪、台股波動加劇的環境下，緩解投資心理上的「波動焦慮」。

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觀察 00400A 主要成分股，台積電 (2330-TW) 目前為第一大持股、權重 8.75%，台達電與台光電分別第二、第三大，權重依序為 6.42%、5.8%，其餘包括欣興、金像電、智邦、聯發科、信驊、奇鋐、旺矽皆在十大成分股之列。

儘管 00400A 選股邏輯必須兼顧高息策略，但從前十大成分股名單來看，團隊仍緊抓趨勢、追逐具高度成長性與強勁動能產業的戰略方向，精準布局 AI 供應鏈各領域龍頭，涵蓋了 AI 伺服器從運算、傳輸、散熱到載板，可望緊跟未來 2-3 年的硬體升級週期商機。

國泰投信強調，現階段台股正處於 AI 應用普及化、半導體供應鏈重組等重大結構性變革中，單一指數難以涵蓋所有黑馬股，團隊透過深厚的產業研究實力，優先配置於具有高度護城河、技術領先，且獲利動能持續上修、擁有高現金流的企業，無論是上游的先進封裝、IC 設計，或是下游的雲端伺服器與邊緣運算，團隊皆能靈活切換投資比重。