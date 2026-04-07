摺疊iPhone卡關？彭博古爾曼：還是有機會9月問世

鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 05:20

市場對蘋果 (AAPL-US) 首款摺疊 iPhone 的推出時程出現分歧，最新消息顯示，該產品一方面仍朝 2026 年 9 月發表邁進，但另一方面工程與技術挑戰仍未完全克服，導致是否如期上市充滿不確定性，拖累股價周二 (7 日) 一度重挫 5%。

（圖：Shutterstock)

根據《日經亞洲》引述知情人士說法，蘋果與供應鏈目前正處於高度壓力的開發時程中，「現有解決方案尚不足以完全解決工程問題，仍需要更多時間」，顯示產品仍面臨關鍵技術瓶頸。報導指出，4 月至 5 月初被視為能否解決問題並順利進入量產的關鍵時期。

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受此消息影響，蘋果股價周二一度下跌約 5%，不過，《彭博》記者馬克古爾曼（Mark Gurman）醉新報導稱，該款摺疊 iPhone 仍有望依原計畫於 9 月發表，並與 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 同台亮相，發表後一週內上市，帶動股價收斂跌幅至約莫 3%。

古爾曼引述知情人士說法，否認近期市場關於延遲的傳聞，強調目前規劃仍以 9 月為主要發布時點。然而他也坦言，距離發表會僅剩約 6 個月，該產品的大規模量產尚未全面啟動，為上市時程帶來一定不確定性，意味最終是否如期推出仍存在變數。

近期市場對摺疊 iPhone 時程看法不一。3 月 19 日，巴克萊分析師曾提出該產品可能延至 12 月推出；3 月 24 日，美銀亦根據供應鏈調查指出，產品可能延後至 2026 年才上市。此外，4 月 7 日亦有供應鏈消息警告，量產與出貨可能面臨延誤風險。

事實上，古爾曼本人在 3 月 26 日的報導中也曾指出，雖然蘋果可能如期於 9 月發表，但實際出貨時間可能延後，顯示供應鏈與生產節奏仍在調整中。

目前市場普遍預期，摺疊 iPhone 將與 iPhone 18 系列同步亮相。自 2020 年以來，蘋果每年 9 月固定發表四款新 iPhone 機型，此次若如期推出，將是公司首次進軍摺疊手機市場。

不過，產品開發難度遠高於傳統智慧手機。摺疊螢幕技術、耐用度與量產穩定性均是關鍵挑戰，特別是在顯示器領域。Samsung Display 過去曾展示接近無摺痕的螢幕技術，但相關方案仍需進一步成熟，顯示整體產業仍在突破階段。

供應鏈消息亦指出，蘋果曾在開發過程中調整材料，將顯示結構由 PET 薄膜改為透明聚醯亞胺 (PI) 薄膜，以降低刮痕並提升耐用性，反映其持續優化設計的努力。然而，目前大規模量產尚未全面啟動，增加市場對時程延後的疑慮。

儘管存在工程挑戰，部分進度仍在推進。業界預期顯示面板將於今年夏季開始生產，符合 Apple 歷來 9 月發表的節奏。此外，公司早在 2025 年 10 月即開始備貨關鍵零組件，為後續量產預作準備。

值得注意的是，《日經》報導指出，近期困擾智慧手機產業的記憶體晶片短缺問題，並未對摺疊 iPhone 開發造成影響，顯示目前瓶頸主要集中在設計與工程層面。

在競爭方面，三星電子已於 2019 年推出首款摺疊手機，持續領先市場。對蘋果而言，iPhone 仍是最核心的營收來源，在 2026 會計年度第一季，公司總營收達 1438 億美元，其中超過一半來自 iPhone 業務，使此次新產品動向格外受到市場關注。