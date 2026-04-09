能源設施遭攻擊 沙國石油日產能減少60萬桶
鉅亨網編譯許家華
沙烏地阿拉伯官方媒體周四 (10 日) 報導，近期針對能源設施、輸油管線與煉油廠的攻擊，已導致該國石油產能每日減少近 60 萬桶，並造成 1 名平民死亡，對原已受地緣政治衝擊的能源供應再添壓力。
報導指出，此次減產規模約占沙烏地正常原油出口量的不到十分之一，但在當前市場環境下仍具影響力。由於伊朗接近封鎖荷姆茲海峽，使多數波斯灣產油國主要出口通道受阻，沙烏地原本產量已出現下降，如今再遭攻擊，使供應風險進一步升高。
作為應對措施，國營石油巨擘沙烏地阿美公司改以通往紅海的替代管線進行出口，但該管線本週亦遭攻擊。根據沙烏地通訊社引述能源部消息人士說法，一處泵站遇襲後，使該管線輸送能力再減少約 70 萬桶 / 日，顯示能源基礎設施正成為衝突中的主要目標。
整體而言，連串攻擊與區域緊張局勢已對沙烏地石油供應鏈形成雙重衝擊，在荷姆茲海峽航運受限背景下，替代路線亦難以完全彌補缺口，市場對全球能源供應穩定性的疑慮持續升溫。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇