能源設施遭攻擊 沙國石油日產能減少60萬桶

鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 05:20

沙烏地阿拉伯官方媒體周四 (10 日) 報導，近期針對能源設施、輸油管線與煉油廠的攻擊，已導致該國石油產能每日減少近 60 萬桶，並造成 1 名平民死亡，對原已受地緣政治衝擊的能源供應再添壓力。

（圖：REUTERS/TPG）

報導指出，此次減產規模約占沙烏地正常原油出口量的不到十分之一，但在當前市場環境下仍具影響力。由於伊朗接近封鎖荷姆茲海峽，使多數波斯灣產油國主要出口通道受阻，沙烏地原本產量已出現下降，如今再遭攻擊，使供應風險進一步升高。

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作為應對措施，國營石油巨擘沙烏地阿美公司改以通往紅海的替代管線進行出口，但該管線本週亦遭攻擊。根據沙烏地通訊社引述能源部消息人士說法，一處泵站遇襲後，使該管線輸送能力再減少約 70 萬桶 / 日，顯示能源基礎設施正成為衝突中的主要目標。