鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 08:23

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 週四 (9 日) 指出，儘管國際社會施壓要求停止針對黎巴嫩真主黨的致命攻擊，以色列方面不會停火。

尼坦雅胡：以色列同意談判 但對黎巴嫩「不會停火」 (圖：shutterstock)

尼坦雅胡週四在美國社群平台 X 發布影片聲明表示，已指示政府與黎巴嫩展開直接談判，但強調目前對「黎巴嫩沒有停火」，顯示戰事仍在持續升溫之中。

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尼坦雅胡稱，未來談判重點將放在解除真主黨武裝，以及建立以色列與黎巴嫩之間的和平關係。

儘管以色列持續對黎巴嫩進行密集轟炸，尼坦雅胡仍聲稱自己正努力「從實力出發實現真正的和平」。他補充，以色列所取得的成果，已使其與過去沒有往來的國家關係出現轉變。

不過，黎巴嫩方面則要求在談判前先達成停火協議，雙方立場明顯分歧。

真主黨國會議員 Ali Fayyad 重申反對與以色列進行任何直接談判，並呼籲黎巴嫩政府將停火作為一切後續行動的前提條件。

美國國務院官員週四證實，將於下週主辦以色列與黎巴嫩的停火談判，討論雙方停火與後續談判安排。《以色列今日報》引述當地官員指出，尼坦雅胡下令啟動談判，部分目的在於緩解國際社會對以色列日益升高的壓力。

儘管美國與伊朗已宣布為期兩週的停火協議。然而，對於停火是否涵蓋黎巴嫩，各方說法不一。巴基斯坦調解方與德黑蘭方面表示協議包含黎巴嫩，但華府與特拉維夫則予以否認。

以色列軍方週四持續對黎巴嫩發動空襲

以色列空襲目標鎖定南部真主黨火箭據點，並對首都貝魯特南郊發布撤離警告。

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，撤離區域涵蓋兩家主要醫院，院內約有 450 名病患，包括 40 名加護病房患者，目前沒有其他醫療設施可接收，實際撤離幾乎無法進行。

此外，黎巴嫩公共衛生部總部也位於警戒區內，當地設有五處避難所，收容超過 5000 人。