鉅亨網新聞中心 2026-04-08 16:20

日本迴轉壽司巨頭壽司郎在中國市場正經歷一場「成長的煩惱」。儘管業績呈現爆發式增長，但近期因嚴厲的預約審核制度與食品安全風波，使其陷入輿論中心，面臨營運秩序與品牌信任的雙重挑戰。

「實名吃飯」：對抗黃牛的極端手段

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自 3 月 26 日起，北京、上海等多地的壽司郎門店開始執行一項被網友戲稱為「實名吃飯」的新規：顧客到店簽到時，除了核對手機尾號，甚至被要求出示手機 SIM 卡介面以驗證一致性。這項舉措直指近期猖獗的黃牛倒賣現象。在二手交易平台上，壽司郎的代排服務價格一度從人民幣 30 元飆升至 300 元，部分熱門門店的預約甚至排到一個月之後。

雖然這種極端的驗證方式被部分消費者吐槽過於繁瑣，甚至存在技術漏洞，但這反映出品牌方在「過度驗證影響體驗」與「放任黃牛破壞公平」之間的艱難平衡。壽司郎此前曾嘗試限制截圖、每人限取一號等手段，但在手段翻新的黃牛黨面前效果有限，才被迫採取此類硬性措施。

食安疑雲：信任紅線的考驗

除了營運秩序，食品安全更是壽司郎無法避開的敏感防線。3 月初，有消費者在北京門店食用金槍魚時，質疑魚肉上的白色斑點為寄生蟲卵。儘管壽司郎在 3 月 23 日發布聲明，援引監管部門的檢測結果稱，涉事批次金槍魚未檢出寄生蟲，並強調其加工環節執行零下 50 攝氏度的超低溫冷凍處理，足以滅活寄生蟲，但這場風波已對品牌信譽造成波及。

據陸媒《介面新聞》報導指出，由於無法證明消費者手中留存的樣本即為當時食用且儲存得當的魚片，導致最終事實認定存在客觀困難。雖然壽司郎在法律與技術層面守住了底線，但帶給消費者的「感官不適」已形成真實的體驗裂痕。

擴張背後的隱憂

根據最新數據，截至 2025 年 10 月，壽司郎在中國大陸的門店數已超過百家，其母公司海外業務淨銷售額同比增長超過 54%。在每人平均消費高達 118.72 元人民幣的情況下，消費者願意買單，既是對口味的認可，更是基於對品牌的信任。