營收速報 - 上曜(1316)3月營收6.56億元年增率高達111.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為18.95億元，累計年增率144.35%。
最新價為12.15元，近5日股價下跌0%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+771 張
- 外資買賣超：+714 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6.56億
|111%
|26%
|26/2
|5.20億
|109%
|-28%
|26/1
|7.19億
|233%
|14%
|25/12
|6.30億
|208%
|4%
|25/11
|6.05億
|266%
|47%
|25/10
|4.12億
|152%
|-2%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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