search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 上曜(1316)3月營收6.56億元年增率高達111.19％

鉅亨網新聞中心

上曜(1316-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6.56億元，年增率111.19%，月增率26.01%。

今年1-3月累計營收為18.95億元，累計年增率144.35%。

最新價為12.15元，近5日股價下跌0%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+771 張
  • 外資買賣超：+714 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6.56億 111% 26%
26/2 5.20億 109% -28%
26/1 7.19億 233% 14%
25/12 6.30億 208% 4%
25/11 6.05億 266% 47%
25/10 4.12億 152% -2%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收上曜

相關行情

台股首頁我要存股
上曜12.15+0.83%
美元/台幣31.752+0.01%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty