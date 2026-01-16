台美關稅15%拍板 工總肯定但提出匯率外溢、供應鏈重組與產業平衡兩大擔憂

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-16 12:31

台美關稅談判歷經 9 個月，由行政院談判團隊於台灣時間今 (16) 日宣布與美方達成共識，並完成 MOU 簽署，將「對等關稅」降至 15% 且關稅不疊加。全國工業總會除了肯定政府成功談判，使台灣出口關稅與日、韓等主要競爭對手齊平，有效緩解企業在美國市場的競爭壓力，也呼籲仍需留意匯率議題的外溢風險、供應鏈重組與產業結構失衡二疑慮仍需克服與解決。

工總理事長潘俊榮。(圖：工總提供)

工總指出，產業界高度肯定政府談判團隊在極為複雜的地緣政治環境下，持續與美溝通協調，將「對等關稅」從 32% 降至 20%，更降低至現在的 15%，且不與最惠國待遇 (MFN) 稅率疊加計算，相較原先 32%，成功爭取關稅主要競爭國家對齊，避免了出口在美國市場面臨明顯不利的待遇，亦有助於縮小與主要競爭國之間的制度性差距。

工總認為對我國整體出口環境具實質正面效益，有助穩定產業界對外部經貿條件與國際市場之信心。

工總指出，在攸關我國產業結構甚深的 232 條款上，談判也成功爭取半導體及半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，與日韓及歐盟齊平，並涵蓋汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項重要品項，不僅顯示我國在關鍵產業領域的國際戰略地位，也大幅降低高科技及製造業赴美投資與市場布局的不確定性，對維持我國在全球高附加價值供應鏈中的角色，具有關鍵意義。

工總表示，此次談判成果對我國產業具有明確且正面的實質效益，產業界也期盼共同因應未來國際經貿環境可能出現的新變化與新挑戰，也提出政府仍須留意二疑慮：

首先包括美國後續政策動向，如匯率議題的外溢風險，不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率政策調查機制，期盼政府提前進行風險研判與溝通說明，避免非關稅因素成為影響我國出口與產業布局的另一項不確定來源。