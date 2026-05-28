鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 16:59

行政院會今（28）日通過性別平等工作法部分條文修正草案，將函請立法院審議。行政院長卓榮泰表示，政府將砸下重金推動友善職場，並力拚下半年陸續完成推動、最快於 2027 年（明年）全面實施，包括產假延長至 12 週，陪產檢及陪產假「倍增」至 14 日，育兒留停年齡至 6 歲，育兒假升級為 60 天等措施可能於明年全面上路。

政院拍板修法拚明年上路！產假12週、育兒留停可至6歲及60天彈性育兒假。（鉅亨網資料照）

這次修法核心在於孕產、養兒育女及友善職場三大面向，不僅將現行 8 週產假延長至 12 週，陪產檢及陪產假也由 7 日倍增至 14 日，新增天數的工資可向勞動部申請補助。同時，草案放寬育兒留停年齡至 6 歲，並將現行 30 日的彈性日數升級為 60 日育兒假。此外，為強化企業托育誘因，企業設置托兒設施或提供托育服務的支出，未來將可享受 200% 的營利事業所得額租稅減免優惠，盼能全面營造友善育兒的職場環境。

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面對少子女化的嚴峻挑戰，政府積極推出人口對策新戰略的家庭支持篇，其中核心理念在於提供更多彈性，藉此回應勞工在面對育兒與職場兩難時的拉扯困境。為了給予育齡勞工更具支持性的友善職場環境，讓勞工在兼顧家庭照顧的同時不需離開職場，勞動部特別擬具性別平等工作法部分條文修正草案，並在完成相關規劃後函請立法院審議。勞動部強調，此次修正案旨在從孕產、養育及友善職場等不同層面提供全方位支持，以期達到育兒留停升級與職場家庭平衡的雙重目的，後續將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼早日完成修法程序。

在這次的修正要點中，首要重點在於加碼產假、陪產檢及陪產假的延長時間。現行的 8 週產假在修正後將大幅延長至 12 週，讓產後媽媽的身心狀態能夠獲得更充分的恢復與調養；而現行的 7 日陪產檢及陪產假，也將同步延長為 14 日，鼓勵孕產爸爸共同承擔陪伴與照顧的責任。針對這些新增天數所產生的工資負擔，經雇主依法給付工資之後，均可向勞動部申請薪資補助，以此減輕企業的成本壓力。

其次，修正草案也針對育兒留停的適用年齡與彈性進行大幅度的升級。新法將延長家感照顧幼兒的年齡限制直到學齡前的 6 歲，並正式更名為育兒留停，達成全面照顧學齡前兒童的目標。在彈性請假方面，原本 30 日的以日育嬰留停將升級為育兒假，現行的彈性日數直接加倍提高到 60 日，並且將這段期間併入育兒留職停薪期間以及津貼的計算範圍內，讓父母在調配工作與照顧小孩的時間上更具彈性。