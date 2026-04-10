營收速報 - 遠雄港(5607)3月營收4.34億元年增率高達38.85％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為12.14億元，累計年增率35.67%。
最新價為47.95元，近5日股價上漲1.98%，相關航 運 業上漲0.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+45 張
- 外資買賣超：+50 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.34億
|39%
|21%
|26/2
|3.58億
|26%
|-15%
|26/1
|4.22億
|41%
|6%
|25/12
|4.00億
|30%
|8%
|25/11
|3.71億
|21%
|-1%
|25/10
|3.74億
|25%
|2%
遠雄港(5607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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