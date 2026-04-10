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鉅亨速報

營收速報 - 遠雄港(5607)3月營收4.34億元年增率高達38.85％

鉅亨網新聞中心

遠雄港(5607-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.34億元，年增率38.85%，月增率21.11%。

今年1-3月累計營收為12.14億元，累計年增率35.67%。

最新價為47.95元，近5日股價上漲1.98%，相關航 運 業上漲0.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+45 張
  • 外資買賣超：+50 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.34億 39% 21%
26/2 3.58億 26% -15%
26/1 4.22億 41% 6%
25/12 4.00億 30% 8%
25/11 3.71億 21% -1%
25/10 3.74億 25% 2%

遠雄港(5607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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