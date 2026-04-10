喜迎這兩大會展 晶華Q2客房、餐飲業績將大踩油門
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 6.04 億元，月減 8.92%，年增 5.88%，創同期新高紀錄，推升第一季合併營收達 19.46 億元，創單季新高，進入第二季後，在 6 月台北電腦展和國際扶輪社年會兩大國際會展的助攻下，晶華樂觀看將為業績打下穩固基礎。
晶華指出，因台北國際自行車展和韓流女團大巨蛋演唱會，台北晶華酒店 3 月創下 90% 以上高住房率，隨著 6 月的台北電腦展與國際扶輪社年會兩大國際會展到來，創下另一波業績高峰樂觀可期，也為第二季的客房營收打下穩固的基礎。
回顧第一季，在國際商務旅客穩定回流、大型展覽和企業春酒助攻下，晶華集團旗下各酒店的住房與餐飲業績均有亮眼表現。
進入第二季後， 5、6 月將迎來母親節、端午節和謝師宴等餐飲活動旺季，台北晶華酒店除延續與韓國首爾 Teddy Beurre House 可頌專賣店的快閃活動至 5 月初外，今年的母親節主題蛋糕也鎖定最熱賣的杜拜巧克力口味，期再創一波銷售高峰。
同時，晶華館內各餐廳同步推出節慶限定饗宴，預期將有效帶動整體餐飲業績。
另一方面，晶華觀察到，端午節粽禮市場開始熱絡，台北晶華和台南晶英於 4 月中旬開始推預購計畫，鎖定企業福委的送禮大單，為上半年的餐飲增添營運動能。
而晶華集團旗下位於台南、花蓮、宜蘭和高雄等地的酒店也持續因應勞動節及端午節連假推出多項客房優惠，積極掌握國旅商機。
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