喜迎這兩大會展 晶華Q2客房、餐飲業績將大踩油門

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-10 10:11

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 6.04 億元，月減 8.92%，年增 5.88%，創同期新高紀錄，推升第一季合併營收達 19.46 億元，創單季新高，進入第二季後，在 6 月台北電腦展和國際扶輪社年會兩大國際會展的助攻下，晶華樂觀看將為業績打下穩固基礎。

晶華看好第二季業績動能。(鉅亨網資料照)

晶華指出，因台北國際自行車展和韓流女團大巨蛋演唱會，台北晶華酒店 3 月創下 90% 以上高住房率，隨著 6 月的台北電腦展與國際扶輪社年會兩大國際會展到來，創下另一波業績高峰樂觀可期，也為第二季的客房營收打下穩固的基礎。

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回顧第一季，在國際商務旅客穩定回流、大型展覽和企業春酒助攻下，晶華集團旗下各酒店的住房與餐飲業績均有亮眼表現。

進入第二季後， 5、6 月將迎來母親節、端午節和謝師宴等餐飲活動旺季，台北晶華酒店除延續與韓國首爾 Teddy Beurre House 可頌專賣店的快閃活動至 5 月初外，今年的母親節主題蛋糕也鎖定最熱賣的杜拜巧克力口味，期再創一波銷售高峰。

同時，晶華館內各餐廳同步推出節慶限定饗宴，預期將有效帶動整體餐飲業績。

另一方面，晶華觀察到，端午節粽禮市場開始熱絡，台北晶華和台南晶英於 4 月中旬開始推預購計畫，鎖定企業福委的送禮大單，為上半年的餐飲增添營運動能。