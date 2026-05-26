〈COMPUTEX〉寒舍兩大飯店展期間近滿房 Q2房價看漲
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖飯店業者寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (26) 日召開股東常會指出，通膨議題和美伊戰爭等地緣政治因素對營運影響有限，反而受惠於台北國際電腦展，旗下位於台北的飯店包括喜來登、寒舍在展期間住房率近全滿、房價看漲，看整體觀光市場需求持續回穩。
寒舍餐旅於會中承認 114 年度營業報告和盈餘分配案，每股配發 2.58 元現金股利。
展望後市，寒舍表示，台北電腦展帶動商務住房需求升溫，集團旗下的台北酒店包括台北喜來登、寒舍艾美住房率均接近滿房、平均房價同步看漲，緊接著還有端午連假、暑假旅遊旺季和下半年會展與宴會需求挹注，並未感受到通膨議題的影響。
寒舍強調，將持續優化營運策略，於業務行銷面強化收益管理、訂價機制和市場區隔策略，並配合萬豪國際集團推出品牌住房專案，提升住房獲利與市場競爭力。
面對旅宿與餐飲市場快速變化，寒舍設定以「數位轉型、人才升級、品牌優化」三大方向為營運核心。
在數位布局方面，寒舍深化會員數據整合、消費行為分析與 AI 應用，並強化 App 及線上服務整合，提升顧客體驗與會員黏著度；人力資源方面，則導入海外實習生、教育訓練與跨域人才培育，並結合自動化掃地機器人、客房智能音箱等科技工具。
品牌發展方面，寒舍目標深化高端餐飲與旅宿體驗，透過餐飲升級、空間位置優化和市場策略調整，來強化品牌價值。
- 權證小哥從籌碼動向看懂下半年原物料
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 雙CEO世紀同台 黃仁勳攜手Marvell執行長6/2聯手大談AI新戰略
- 嘉實多搶攻AI液冷技術 COMPUTEX展液冷散熱系統支援AI基建發展
- 神準進軍Computex 2026 展示結合英特爾與輝達晶片研發高速運算平台
- COMPUTEX創造多少商機？貿協黃志芳：未來半年台灣出口產值70%都靠它
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇