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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月10日台股中小型公司3月營收一覽（新增571家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月10日07:55，彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1217家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
三豐-建材營造業 5.29億 109733.0%
三地開發-建材營造業 1.98億 81874.3%
華固-建材營造業 19.66億 81838.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
三地開發-建材營造業 1.98億 17321.3%
宏璟-建材營造業 45.26億 14994.1%
智通聯網-通信網路業 3,592萬 10433.4%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1217家。其中營收年增大於 25％有336家，年增小於-20％有173家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 126家
介於10～50億 >= 0% 180家
介於10～50億 < 0% 99家
介於10～50億 <= -20% 114家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 210家
小於10億 >= 0% 290家
小於10億 < 0% 137家
小於10億 <= -20% 114家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
三豐-建材營造業 5.29億 109733.0%
三地開發-建材營造業 1.98億 81874.3%
華固-建材營造業 19.66億 81838.8%
寶徠-建材營造業 1.03億 67527.5%
智通聯網-通信網路業 3,592萬 10686.5%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶徠-建材營造業 1.03億 94826.6%
三地開發-建材營造業 1.98億 17321.3%
宏璟-建材營造業 45.26億 14994.1%
智通聯網-通信網路業 3,592萬 10433.4%
台鋼建設-建材營造業 911萬 7189.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收3月營收建材營造業三豐建材營造業三豐

相關行情

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三豐15.8-0.32%
三地開發28.4+1.25%
華固129+1.57%
宏璟31+0.16%
寶徠10.8-0.46%
台鋼建設13.75+2.23%
智通聯網92+1.77%

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