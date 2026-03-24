鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-24 10:30

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (24) 日宣布，與味丹企業轉投資的萬寶資產管理合作，在台中市北屯「富貴天心特區」打造全方位複合式高端餐飲場域，預計於 2027 年第一季投入營運，成為中台灣頂級餐飲和宴會全新地標。

雲品總經理丁原偉表示，此次雲品在複合式餐旅經營上迎來重要進展，將累積多年的奢華旅宿、米其林餐飲和專業宴會管理經驗導入台中的富貴天心特區。

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富貴天心特區擁有自然環境與低度開發的優勢，極具發展頂級休閒場域的潛力，現有台中國際高爾夫球場、精湛建設「國際台中會」富豪聚落，以及若樸建設「樸山村」、大陸建設新建案等別墅社區，雲品將藉國際級的餐旅設計與服務管理，以全會員俱樂部的概念，為在地注入嶄新高端餐飲服務。

目前雲品在大台中的餐飲宴會版圖涵蓋蘭克斯特、台中市役所、芳庭路壹號莊園、沙鹿德光建設和最新加入的森邸，提供宴會服務的總桌數達 218 桌。

雲品表示，看好台中地區宴客桌數較北部高出許多，且擁有不斷外溢的宴會需求，因此持續和業主發展大台中市場。

此次富貴天心特區三層樓複合式餐飲空間的建築中，雲品規劃 1 樓為港式料理餐廳，2 樓打造成全台唯一全白色系的精品宴會廳森邸，僅設 150 席座位，強調私密性與如同俱樂部會員般的尊榮款待，即日起接受訂位，而 3 樓則規劃高端餐飲空間。