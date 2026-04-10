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鉅亨速報

營收速報 - 精技(2414)3月營收32.95億元年增率高達47.28％

鉅亨網新聞中心

精技(2414-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣32.95億元，年增率47.28%，月增率74.17%。

今年1-3月累計營收為81.73億元，累計年增率29.16%。

最新價為44.2元，近5日股價上漲0.82%，相關電子通路上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-54 張
  • 外資買賣超：-61 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 32.95億 47% 74%
26/2 18.92億 -12% -37%
26/1 29.87億 54% 34%
25/12 22.26億 8% -3%
25/11 23.04億 8% -2%
25/10 23.55億 -3% -6%

精技(2414-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦及電腦週邊產品之通路經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收精技

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