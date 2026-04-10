營收速報 - 精技(2414)3月營收32.95億元年增率高達47.28％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為81.73億元，累計年增率29.16%。
最新價為44.2元，近5日股價上漲0.82%，相關電子通路上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-54 張
- 外資買賣超：-61 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|32.95億
|47%
|74%
|26/2
|18.92億
|-12%
|-37%
|26/1
|29.87億
|54%
|34%
|25/12
|22.26億
|8%
|-3%
|25/11
|23.04億
|8%
|-2%
|25/10
|23.55億
|-3%
|-6%
精技(2414-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦及電腦週邊產品之通路經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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