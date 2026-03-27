鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-27 09:33

連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 今 (27) 日宣布，依據既有股東協議安排，洲際酒店集團 (IHG) 將分兩階段收購晶華子公司 Silks GlobalHolding, Limited 所持 Regent Hospitality Worldwide, Inc.(RHW)共 25% 股權，預計處分利益約新台幣 3.31 億元，於第一季入帳。

晶華說明，此案第一階段將於第一季完成，IHG 收購 RHW 13% 股權，交易金額為 2002 萬美元，預計晶華認列處分利益 1036 萬美元 (約新台幣 3.31 億元)，而第二階段於 2027 年 1 月 31 日前完成，IHG 將再收購 RHW 12% 股權，交易金額為 1848 萬美元；合計此案兩階段交易金額為 3850 萬美元。

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晶華於 2010 年投入資金 5600 萬美元收購麗晶國際 (RHW)100% 股權，並於 2018 年出售 51% 股權予 IHG 取得 3930 萬美元。

若加計本次 13% 和後續 12% 股權交易金額，晶華累計回收金額將達 7780 萬美元，已超越原始投資金額，實現階段性資本回收與投資成果。

本次交易完成後，晶華仍持有 RHW 24% 股權，持續參與麗晶品牌未來發展，而依股東協議約定，晶華於 2028 年 1 月 31 日至 2 月 28 日期間，享有要求 IHG 依約定價格 4224 萬美元買回剩餘 24% 股權的權利。