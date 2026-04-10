鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-10 08:53

主動統一台股增長 (00981A-TW)4 月 10 日首次發放股息，預估配發總金額 16.97 億元。ETF 達人表示，00981A 年化配息率超過 8%，截至昨 (9) 日，台股大盤受中東戰火干擾還未收復歷史新高，但是 00981A 股價已經連續兩天改寫歷史新高，成立以來績效已經超過 133%，息利雙收最有感。

一早被配息香醒！00981A首次股息發放17億元 連2日股價創新高。(鉅亨網資料照)

00981A 採季配息，除息月份為每年的 3、6、9、12 月，首次配息 0.41 元，100% 來自資本利得。因此，投資人的配息收益不會被課稅，也不會被扣繳二代健保補充保費。00981A 在 3 月 17 日進行第一次除息交易就秒填息，今 (10) 日股息入袋，投資人在領到股息後，除了犒賞自己外，也可將股息再投入。

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展望後市，00981A 經理人陳釧瑤表示，隨著戰爭不確定性降低，股市將回歸基本面。台灣經濟受惠於美國 CSP(雲端服務供應商) 持續擴大資本支出，帶動出口表現，也讓經濟成長強勁，台灣企業獲利增速仍向上，可望支撐台股表現。由於 AI 長線趨勢明確，只要企業獲利未見實質下修、經濟無明顯失速，若因外部因素影響而出現震盪時，反而是波段低位布局絕佳時機。

產業方面，陳釧瑤表示，在輝達發表專為推理設計的 LPU(語言處理單元) 以及 OFC(光纖通訊展) 落幕後，矽光子與 CPO(共同封裝光學) 發展趨勢益發明確。預期光通訊元件、檢測與封測廠商將受惠。隨著新規格晶片持續推出，預示 AI 硬體核心零組件 (散熱、電源供應器、PCB 與 CCL) 仍具強大成長動能。此外，台積電即將在 4 月 16 日召開法說會，將公布第一季財報及第二季展望，AI 先進封裝 / 製程需求、3 奈米產能擴張、地緣政治影響預期為市場關注焦點。