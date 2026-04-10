鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-10 16:08

主動式 ETF 新兵－主動國泰動能高息 (00400A-TW) 展現強大吸金力，繼掛牌首日 (4/9) 奪下成交王後，今 (10) 日乘著台股大漲勢頭，再度爆出 14.8 萬張大量，市價收在 11.14 元、漲幅 2.2%。若以今日預估淨值 11.1 元計算，相較於 10 元發行價，參與申購的投資人僅兩周時間，報酬率便高達 11%，且折溢價控制在合理區間，顯示買氣與基本面同步走強。AI 產業持續突破性發展，企業應用核心正由實驗探索全面轉向實質生產力變現，00400A 之所以選擇重倉 AI，主因在於 AI 伺服器、HPC 與先進封裝的訂單能見度已延伸至 2027 年。

00400A 自 3 月 30 日成立，採月配息，4 月 9 日淨值達 10.89 元，經理費 0.9%、最新規模 81.83 億元來看，保管費為 0.06%。

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00400A 基金經理人梁恩溢表示，資料統計顯示，2025 年全球半導體設備市場營收達 1350.6 億美元，較 2024 年成長 15%，續創新高。在這波全球浪潮中，台灣全年半導體設備營收達 315 億美元，年增率高達 90%，不僅刷新歷史新高，更位居全球主要市場中成長幅度最高之一，也說明台灣以高度專業分工與緊密供應鏈為基石，深植 AI 產業鏈基因，轉化為全球科技創新的核心驅動者。

在台股市場中，具備「高成長動能」且「配息能力強」的個股也幾乎集中在 AI 產業鏈上。00400A 的核心優勢在於動態汰弱留強，有效避開增長放緩的標的，由經理人發揮專業密集盯盤，靈活調整投資組合，將資金精準挹注於獲利上修趨勢明確的領域。

進一步觀察 00400A 持股名單，除了護國神山台積電外，台達電、台光電、欣興及金像電等 AI 題材類股同樣打包入列，透過「打包 AI 產業鏈」的基金配置，確保無論 AI 浪潮如何輪動，00400A 皆有望捕捉台廠從上游晶片設計到下游系統整合的增長紅利。

梁恩溢也提到，隨 AI 產業進入分化期，同產業內的個股績效表現將拉開差距，個股輪動更加快速，要如何從中揀選具備成長潛力的企業更加考驗經理人的選股能力。00400A 由專業團隊從基本面與營運成效等多方面數據，剔除僅有題材而無實質獲利的企業，專注於具備技術壁壘的龍頭績優股。隨著 AI 產值在台股比重持續擴張，配置 00400A 鎖定具備核心競爭力的 AI 產業鏈，已成為有機會獲取超額報酬的關鍵佈局策略。