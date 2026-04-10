鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-10 08:21

總部位於英國的海事情報公司 Windward 周四（9 日）發布報告，稱美國和伊朗宣布停火後，荷姆茲海峽的通航量依然較低，船舶航行仍處於嚴格控制之下。

Windward 指出，停火並未帶來商業航運全面恢復，荷姆茲海峽標準航道基本未使用。8 日僅追蹤到 5 艘散貨船出港，均通過受伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的通道航行。

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本月 9 日，船舶進出海峽的活動增加有限，主要為小型船舶或伊朗相關航運。所有過航均需與伊朗協調。伊方向船舶發出警告：未經批准的通行直接面臨襲擊風險。

Windward 說，當前通過荷姆茲海峽的船舶主要為風險承受能力較高的營運方，未見大型航運企業和石油巨頭企業恢復行船。戰爭風險保險費率仍高，也限制了主流航運力量回歸。

伊朗正逐步建立管控荷姆茲海峽通航的制度，包括航前審批、船舶檢查、劃定航道以及可能的通行收費安排。

數據顯示，約 3,200 艘船舶仍滯留在荷姆茲海峽以西，包括約 800 艘油輪和貨船。同時，波斯灣地區有 768 艘船舶活動，但通航受限、船舶自動識別系統關閉等「暗航」現象持續存在。

與此同時，波斯灣地區貿易流發生明顯調整。原本經荷姆茲海峽的航運活動轉向阿曼和阿聯東海岸港口，形成新的物流分流體系。航運企業普遍採取繞行好望角的替代航線，歐洲至波斯灣地區的常規航線航程由約 25 天延長至約 41 天，運輸成本增加約 25%。