鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 08:10

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令部在當地時間周五 (10 日) 淩晨發表聲明指出，荷姆茲海峽管控進入「新階段」，但未具體說明新階段的管控措施。此前，伊朗最高領袖穆吉塔巴也發表最新聲明，對和談提出三點主張。

荷姆茲海峽管控進入「新階段」！ 伊朗最高領袖提三點主張：賠償損失、海峽新規、不棄權利

《央視新聞》報導，穆吉塔巴周四 (9 日) 說，不會放過任何侵略者，將追究戰爭損失賠償與烈士血債。 荷姆茲海峽的管控也將進入新階段。

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一名伊朗消息人士說，在當前停火狀態下，每天允許不超過 15 艘船通過海峽。

穆吉塔巴發出聲明時間點，恰逢已故伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡 40 天紀念日。

穆吉塔巴在聲明中也回顧父親哈米尼生平，強調伊朗在戰爭中獲勝是依靠政府、軍隊和人民的團結。

聲明中更明確提出三點主張：一是伊朗必定向侵略者追索「戰爭賠償」，追討「烈士血債」; 二是將伊朗對霍爾木茲海峽的管理推進到「一個新階段」; 三是伊朗絕不放棄自身正當權利，將把區域內所有「抵抗陣線」作為一個統一整體加以考量。