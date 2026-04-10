鉅亨網記者魏志豪 高雄 2026-04-10 10:31

高雄市長陳其邁表示，今年 3 月 30 日才確定決標，今日即馬上舉辦動土典禮，顯現日月光的效率驚人，將持續支持日月光發展，也強調高雄市府會全力跟進廠商的需求，以滿足未來 AI 的大趨勢。

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吳田玉指出，此次仁武產業園區動土，象徵高雄產業升級，再創高峰，也彰顯日月光紮根台灣的堅定決心。

日月光從楠梓科技產業園區發跡，深耕高雄 42 年，以楠梓約 28 萬平方公尺為核心基地，延伸至路竹與大社逾 11 萬平方公尺的新據點，再加上今日仁武約 5 萬平方公尺的策略布局，逐步建構完整的半導體封測產業聚落，並強化先進測試服務的關鍵版圖。不僅大幅提升前段晶圓製造與後段封裝測試的整體效率，更能迅速回應全球 AI 與高效能運算需求的強勁成長。

吳田玉說，仁武先進測試基地的啟動，具有三個重要意義，第一為「經濟動能」，此次預計投入超過新台幣 1,083 億元，未來將創造高達 1,773 億元的產值。仁武基地一期預計於 2027 年 4 月正式營運，二期則將於同年 10 月啟用。

第二為「人才匯聚」，隨著基地建設與營運，預計將創造上千個技術職缺，吸引半導體人才留駐高雄。同時公司也將持續深化與在地大專院校的合作，推動產學接軌，培育更多專業人才。

第三「產業轉型」，仁武基地將導入 AI 智慧製造，包括視覺雲端檢測系統以及全自動無人搬運設備，打造高效率、低污染的智慧工廠。透過「以大帶小」的策略，帶動在地廠商技術升級，加速高雄由傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮。