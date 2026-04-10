Codex用戶破300萬！OpenAI推100美元Pro方案 對戰Claude Code
鉅亨網編譯許家華
OpenAI 周三 (8 日) 宣布推出每月 100 美元的 ChatGPT Pro 新訂閱方案，主打提升旗下 AI 程式助手 Codex 的使用上限，顯示公司正加大力道與競爭對手 Anthropic 旗下 Claude Code 爭奪 AI 開發者市場。
OpenAI 表示，100 美元 Pro 方案的 Codex 使用額度為每月 20 美元 Plus 方案的 5 倍，特別適合進行「長時間、高負載」的程式開發任務。公司強調，Plus 方案仍適合日常穩定使用，而新推出的 Pro 層級則為高頻用戶提供更具彈性的升級選擇。
此次調整後，ChatGPT 個人用戶訂閱方案已擴展至五種層級，包括 Free、Go、Plus，以及兩種 Pro 方案。OpenAI 目前亦提供每月 200 美元的高階 Pro 版本，進一步區隔不同使用需求。
在競爭方面，Anthropic 自 2025 年 5 月推出 Claude Code 後，亦採用多層級訂閱模式，包含免費方案與多個付費等級，其中每月 100 美元的 Max 5x 與 200 美元的 Max 20x 方案，提供更高的使用額度，與 OpenAI 形成直接競爭。
AI 程式助手市場需求快速成長，相關工具可自動化程式撰寫與錯誤修復，受到開發者青睞。根據先前報導，該類工具年化營收規模在 2026 年初已超過 25 億美元，且年初以來成長逾 100%。
OpenAI 於 2025 年 4 月首次推出 Codex，並於同年 10 月全面開放使用。執行長 Sam Altman 日前透露，Codex 每週活躍用戶已達 300 萬，公司將隨用戶數每增加 100 萬重設使用限制，目標是在達到 1000 萬用戶前持續優化平台承載能力。
此外，OpenAI 於今年 2 月推出適用於蘋果 (AAPL-US) 電腦的獨立 Codex 應用程式，進一步拓展用戶基礎。隨著 AI 程式開發工具滲透率持續提升，市場競爭亦日益激烈，訂閱分級與功能差異化成為各家業者爭奪開發者的重要策略。
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