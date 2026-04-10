Codex用戶破300萬！OpenAI推100美元Pro方案 對戰Claude Code

鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 10:00

OpenAI 周三 (8 日) 宣布推出每月 100 美元的 ChatGPT Pro 新訂閱方案，主打提升旗下 AI 程式助手 Codex 的使用上限，顯示公司正加大力道與競爭對手 Anthropic 旗下 Claude Code 爭奪 AI 開發者市場。

（圖：REUTERS/TPG）

OpenAI 表示，100 美元 Pro 方案的 Codex 使用額度為每月 20 美元 Plus 方案的 5 倍，特別適合進行「長時間、高負載」的程式開發任務。公司強調，Plus 方案仍適合日常穩定使用，而新推出的 Pro 層級則為高頻用戶提供更具彈性的升級選擇。

‌



此次調整後，ChatGPT 個人用戶訂閱方案已擴展至五種層級，包括 Free、Go、Plus，以及兩種 Pro 方案。OpenAI 目前亦提供每月 200 美元的高階 Pro 版本，進一步區隔不同使用需求。

在競爭方面，Anthropic 自 2025 年 5 月推出 Claude Code 後，亦採用多層級訂閱模式，包含免費方案與多個付費等級，其中每月 100 美元的 Max 5x 與 200 美元的 Max 20x 方案，提供更高的使用額度，與 OpenAI 形成直接競爭。

AI 程式助手市場需求快速成長，相關工具可自動化程式撰寫與錯誤修復，受到開發者青睞。根據先前報導，該類工具年化營收規模在 2026 年初已超過 25 億美元，且年初以來成長逾 100%。

OpenAI 於 2025 年 4 月首次推出 Codex，並於同年 10 月全面開放使用。執行長 Sam Altman 日前透露，Codex 每週活躍用戶已達 300 萬，公司將隨用戶數每增加 100 萬重設使用限制，目標是在達到 1000 萬用戶前持續優化平台承載能力。