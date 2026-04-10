鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 14:30

曾助川普重返白宮的政治聯盟，正陷入一場史無前例的內部瓦解。川普周五 (10 日) 在其社群平台「Truth Social」發動了一場猛烈的言論攻擊，對象是他最顯赫的媒體盟友，指責他們反對政府對伊朗的軍事行動。

川普在長文中毫不留情地稱呼 Tucker Carlson、Megyn Kelly、Candace Owens 及 Alex Jones 為「低智商」(Low IQ) 的「瘋子」和「笨蛋」。川普聲稱這些媒體人只是為了推銷其「三流播客」而尋求「廉價的知名度」，並特別攻擊 Carlson 是個「崩潰的人」，建議他去看心理醫生。

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此外，川普還嘲諷 Owens 的外貌，稱其遠不如法國第一夫人布莉姬 · 馬克宏 (Brigitte Macron) 漂亮。

這場被外界視為「MAGA」內戰的衝突，根源於川普對伊朗發動的軍事干預。Carlson 等保守派大將批評川普背叛了「美國優先」的不干預主義立場，Carlson 更直言川普威脅毀滅伊朗文明的言論「在各個層面上都很卑劣」，甚至暗示其行為具有「敵基督」的色彩。

Kelly 則質疑川普為了開啟荷姆茲海峽而不惜屠殺平民的策略，質問他「難道不能像個正常人一樣行事嗎？」

然而，川普對此表現得不以為然，堅稱 MAGA 的核心在於「贏與力量」，必須阻止伊朗獲得核武器。他甚至將昔日堅定盟友瑪格麗 · 泰勒 · 格林 (Marjorie Taylor Greene) 改稱為「瑪格麗 ·『叛徒』· 布朗」(Marjorie "Traitor" Brown)。