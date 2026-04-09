鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 07:53

華爾街著名做空機構香橼研究 (Citron Research) 創辦人 Andrew Left 認為，亞亞馬遜對輝達在 AI 晶片領域的主導地位構成了最大的威脅，並給予亞馬遜 300 美元的目標價，較周四 (9 日) 收盤價 233.65 美元有大約 30% 上漲空間。亞馬遜過去 12 個月已累計上漲 35%。

做空輝達已一段時間的 Left 認為輝達可能面臨困境，並指亞馬遜雄心勃勃的 AI 擴張計畫將改變 AWS 平台的經濟模式。

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亞馬遜執行長賈西周四 (9 日) 在寫給股東的信中還包含一項預測，即客戶將開始放棄輝達生產的 AI 晶片。「我們與輝達有著牢固的合作夥伴關係，總會有客戶選擇運行輝達的程式，我們將繼續努力使 AWS 成為運行輝達程式的最佳平台。然而，客戶希望獲得更高的性價比。」

多年前曾準確預測輝達極可能成為 AI 市場主導者的 Left 表示，他同意賈西的觀點，認為行業即將迎來變革。

在香櫞研究公司在 X 平台上發佈的一則貼文中，Left 將這封股東信描述為「顛覆性的」。

Left 透露自己持有亞馬遜的多頭部位，「多年來，它一直是我的主要持股。」

Left 指出，投資人一直對他們認為在 AI 領域過度投入的做法持謹慎態度，並稱賈西的計畫顯示高額資本支出即將獲得回報。「今天，賈西向你們展示這些資本支出帶來的成果，這是對輝達半導體市場主導地位有史以來最嚴重的威脅。」

Left 非常看好 AWS 的新型晶元 Trainium4，賈西在信中提到該晶片幾乎已售罄。

亞馬遜市值已經超過 2 兆美元，但 Left 相信隨著 AWS 進一步拓展晶片領域，這將為亞馬遜在科技行業帶來獨特的競爭優勢。