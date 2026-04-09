營收速報 - 興泰(1235)3月營收2,706萬元年增率高達49.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為6,677萬元，累計年增率134.94%。
最新價為43元，近5日股價上漲14.67%，相關食品工業下跌-0.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：+12 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2,706萬
|50%
|71%
|26/2
|1,585萬
|808%
|-34%
|26/1
|2,386萬
|177%
|110%
|25/12
|1,136萬
|-2%
|-54%
|25/11
|2,476萬
|88%
|23%
|25/10
|2,014萬
|41%
|3%
興泰(1235-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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