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鉅亨速報

營收速報 - 興泰(1235)3月營收2,706萬元年增率高達49.78％

鉅亨網新聞中心

興泰(1235-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2,706萬元，年增率49.78%，月增率70.75%。

今年1-3月累計營收為6,677萬元，累計年增率134.94%。

最新價為43元，近5日股價上漲14.67%，相關食品工業下跌-0.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+18 張
  • 外資買賣超：+12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2,706萬 50% 71%
26/2 1,585萬 808% -34%
26/1 2,386萬 177% 110%
25/12 1,136萬 -2% -54%
25/11 2,476萬 88% 23%
25/10 2,014萬 41% 3%

興泰(1235-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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