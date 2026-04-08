鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-08 16:17

大型房仲業者住商機構今 (8) 日宣布「全房聯 X 雙產業共構」會中，住商機構董事長陳錫琮宣布，首度跨足包租代管領域，創立第三品牌「安家地產」，透過雙產業共構，重新定義「安家服務」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的歷史性新紀元。

除了促進產業躍進，住商機構更致力於深耕消費者服務。據財政部統計，租賃住宅包租業者、代管業者 2025 年銷售額分別約達 12.8 億元、19.6 億元，相較 2024 年同期分別成長 103.6%、32.9%，在去年房市趨冷之際，包租代管業者績效漲勢驚人程度卻是有目共睹，背後更體現出消費者需求與渴望。

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因此，住商機構為解決消費者痛點，重磅推出第三品牌安家地產。陳錫琮認為，過去房屋買賣與租賃可謂兩條平行線，但房屋買賣過後，其實還有長達數年的管理與修繕，甚至是招租等行為，實務上「買、租、管、售」這四階段密不可分，加上台灣雖有 975 萬戶住宅，但自有住宅率近 8 成，同時多戶持有者眾多，資產管理需求極大。

住商機構觀察到這一市場缺口，透過成立「安家地產」，將房仲所擅長的買賣行銷，與包租代管業者細膩的維護管理進行融合，首創「雙產業共構」服務，讓顧客在同一體系之下，就能完成全方位的資產管理與收益最大化。