〈渣打投資展望〉估高油價僵局3至4周內緩解 調高黃金目標價至5750美元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 17:42

美伊停戰 2 周，全球股市展開強彈，費半指數更是再創歷史新高，渣打銀行首席投資辦公室 (CIO) 發布今年第二季全球投資展望指出，目前市場震盪更多來自於恐懼，而非基本面的崩壞，預估中東衝突屬短暫性質，因供應中斷導致的高油價可能在 3 至 4 周內緩解，WTI 未來 3 個月目標價上調至每桶 75 美元。美國經濟維持「軟著陸」格局，聯準會預防性降息僅是延後而非缺席。金價展望偏多，並大幅上修 12 個月目標價至每盎司 5750 美元。

渣打銀行首席投資辦公室 (CIO) 發布今年第二季全球投資展望。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

針對近期中東衝突導致油價一度噴發、突破每桶 100 美元的大關 ，渣打 CIO 認為，這更像是一場因「恐懼」而推升的短期震盪，而非基本面的全面崩盤 。

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渣打 CIO 觀察，川普上任以來已出現至少 6 次政策髮夾彎，在美伊達成停戰協議後，油價已迅速回檔，昨日跌幅更高達 10%，目前全球原油市場本質上仍是「供過於求」，高油價會自我壓抑需求，且中東局勢對供應的實質衝擊預計在 4 至 6 周內會達到高峰後降溫。因此，渣打將西德州原油 (WTI) 未來 3 個月目標價定在 75 美元 。

渣打認為，雖然油價推升短期通膨疑慮，但聯準會官員其實更傾向於「忽略短期波動」。從數據來看，美國就業市場雖然表面數字仍不錯，但薪資成長動力正在減弱，且前幾個月的數據頻頻被下修，顯示經濟動能確實在放緩中。渣打預測美國聯準會下半年仍有降息 1 至 2 碼的空間，目前的緊縮環境更像是「預防性」的等待。

在戰爭爆發、通膨走高後，國際金價卻不漲反跌，對此，渣打 CIO 指出，主要因實質利率走高，市場擔心 Fed 會維持高利率甚至再升息，這對不配息的黃金來說是非常大的壓抑。此外，當美元指數突破 100 時，以美元計價的黃金自然會顯得昂貴，進而導致價格下跌。另一方面，黃金被當成變現提款機，以彌補其他資產的虧損或當成準備金。

不過，金價隨後迅速反彈，各國央行「去美元化」的結構性需求依然強勁，且在全球財政赤字高漲、法幣相對貶值的環境下，黃金是資產配置的重中之重。因此，渣打上修黃金未來 12 個月目標價至每盎司 5750 美元 。