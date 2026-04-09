鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-09 15:40

膽固醇液晶 (ChLCD) 電子紙業者虹彩光電董事長廖奇璋今 (9) 日表示，今年多個概念驗證 (POC) 案子陸續放量，公司也預計第三季公發登興櫃，並計畫明年 IPO，可能上櫃或上市創新版。

虹彩光電在今年 Touch Taiwan 2026 展會中以「New Era on ChLCD e-Paper」為主軸，呈現膽固醇液晶電子紙供應鏈的最新發展，並與國內外合作夥伴共同展出戶外交通、智慧城市基礎設施與室內生活零售等場域的最新應用。

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廖奇璋表示，目前公司產品廣泛應用在醫療、交通、戶外電桿與生活零售業領域，客戶市場涵蓋台灣、日本、歐美與中國大陸，在智慧交通領域，虹彩光電與亞旭電腦合作推出智慧共桿與智慧站牌，已在台灣多個縣市使用，同時攜手系統商綠創新與凌巨拓展停車樁與戶外告示等應用。

在智慧醫療領域，透過台中榮總與台北聯合醫院場域，虹彩光電呈現電子紙協助節省醫護人力與即時後勤管理效率的絕佳成果；另外同步發表可與車廂印刷廣告相容之電子紙產品，進一步布局捷運與高鐵之車廂內數位廣告市場。虹彩光電也與富相展出可拼接顯示器，利用既有產線邁向大尺寸顯示的可行方案。

在本次展會中，虹彩光電也正式發表全新產品 ecosticker 數位相框，將真全彩膽固醇液晶電子紙技術由過往的戶外資訊顯示與公共場域應用，延伸至室內顯示與生活空間，突破傳統電子紙在色彩表現上的限制，可靈活部署於室內居家與藝文展售空間，跨足室內應用市場。