國際社會強烈譴責以色列空襲黎巴嫩 警告美伊停火協議面臨威脅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 16:50

以色列對黎巴嫩境內超過 100 個真主黨指揮中心與軍事據點發動大規模空襲，引發國際社會高度關注與譴責。各國領袖周四 (9 日) 紛紛警告，此舉不僅造成嚴重傷亡，更可能使脆弱的美伊停火協議毀於一旦。

英法呼籲擴大停火範圍

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英國外交大臣庫柏 (Yvette Cooper) 形容以色列的空襲具有「深度破壞性」，並對地區局勢的升級表示憂慮。她強調，為了防止美伊停火協議動搖，必須將黎巴嫩納入停火範圍，否則整個地區都將陷入不穩定。

庫柏同時批評了美國總統川普的挑釁性言論，認為這種「文明毀滅」的說辭只會帶來更嚴重的後果。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 對空襲造成的重大人員傷亡深表遺憾，並對以色列的「無差別攻擊」予以最強烈譴責。法國外交部長巴羅 (Jean-Noël Barrot) 補充稱，黎巴嫩不應成為美伊達成協議後的「代罪羔羊」，並指出空襲已造成超過 250 人死亡。巴羅同時呼籲伊朗停止支持真主黨等代理人武裝，並放棄核武計畫。

西班牙與義大利的強硬立場

西班牙在批評西方行動中表現最為激進，外交大臣阿爾巴雷斯 (José Manuel Albares) 指責以色列公然蔑視停火協議並違反國際法。西班牙已宣布關閉領空，禁止任何參與衝突的飛機進入，並決定重新開放駐德黑蘭大使館，試圖從伊朗內部推動和平努力。

義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 則從經濟與航行安全角度表達關切。她指出，荷姆茲海峽的航行自由對歐盟至關重要，任何違反停火的行為都將面臨嚴厲譴責。她甚至建議，若衝突進一步擴大，歐盟應考慮暫時放寬預算赤字規則，並對能源公司徵收暴利稅以穩定局勢。

聯合國與中國的和平呼籲

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 透過發言人警告，持續的軍事活動正對中東和平構成極大風險，呼籲各方立即停止敵對行動。

中國外交部發言人毛寧則強調，黎巴嫩的主權與領土完整不容侵犯，呼籲相關各方保持克制，避免地區局勢進一步冷卻。