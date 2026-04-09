鉅亨網記者張韶雯 台北
近期地緣政治危機持續牽動全球資本市場，台股在美伊雙方宣布停火兩週的利多帶動下，週三強勢反彈逾千點並收復 34,423 點 。市場預期後續仍將維持「邊打邊談」格局，指數短期內恐難脫離 31,500 至 35,500 點的大箱型震盪 。面對戰火以來盤勢反覆洗牌，資金明顯加速流向規模超過 50 億元、流動性佳且近一年績效跑贏大盤的低波動抗震 ETF，成為亂世中穩健布局的核心資產 。
投信法人說明，當市場波動加劇時，「低波動」ETF 成為重要資金避風港 。衡量抗震能力的重要指標為年化標準差，數值越低代表淨值起伏越小、走勢越平穩 。在震盪市況下，低標準差 ETF 能提供強大的下檔保護，讓投資人安心持有，避免因短線波動而追高殺低，進而穩健獲取長線報酬 。
觀察去年大跌反彈以來，根據 CMoney 資料統計，多檔 50 億級強勢抗震 ETF 績效超越加權指數近一年 99.87% 的漲幅 。其中，FT 台灣 Smart (00905-TW) 年線標準差僅 2.41%，近一年漲幅達 101.47%，滿足以上三項指標的穩健表現成為市場抗震指標 。
中信上游半導體 (00941-TW) 與富邦台灣半導體 (00892-TW) 則分別以 3.22% 與 4.12% 的標準差，以及 109.22%、151.09% 的漲幅，展現半導體題材極佳的風險報酬比 。
此外，元大富櫃 50 (006201-TW) 與國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 年線標準差控制在 4% 至 5% 區間，近一年漲幅皆突破 125%，顯見中小型股與科技龍頭的爆發力 。野村臺灣新科技 50 (00935-TW) 與富邦公司治理 (00692-TW) 也維持低波動特性，並分別繳出 150.78% 與 104.36% 的超額報酬 。
綜合法人觀點，戰爭與總經變數交織下，單押個股風險過高，投資人可將資金配置於經得起市場考驗的強勢 ETF 。這不僅能參與台股未來波段行情，也能在國際利空突襲時發揮資產防禦效果 。
50 億級強勢抗震 ETF 表現一覽：
|代號
|股票名稱
|收盤價 (元)
|近 1 年漲幅 (%)
|3 月以來漲幅 (%)
|年線標準差 (%)
|00905
|FT 臺灣 Smart
|20.61
|101.47
|0.29
|2.41
|00941
|中信上游半導體
|22.91
|109.22
|1.78
|3.22
|00892
|富邦台灣半導體
|31.16
|151.09
|10.42
|4.12
|006201
|元大富櫃 50
|36
|133.77
|14.61
|4.16
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|39.07
|125.06
|2.79
|5.14
|00935
|野村臺灣新科技 50
|40
|150.78
|0.43
|6.02
|00692
|富邦公司治理
|69.85
|104.36
|-0.99
|8.98
|00910
|第一金太空衛星
|67.4
|197.44
|21.77
|10.34
|006208
|富邦台 50
|183.6
|113.74
|-1.48
|25.17
|TWA00
|加權指數
|34761.38
|99.87
|-0.95
|--
資料來源：CMoney (2025.04.08)；備註：0050 因拆分無近 1 年漲幅績效。
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