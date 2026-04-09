鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 08:40

近期地緣政治危機持續牽動全球資本市場，台股在美伊雙方宣布停火兩週的利多帶動下，週三強勢反彈逾千點並收復 34,423 點 。市場預期後續仍將維持「邊打邊談」格局，指數短期內恐難脫離 31,500 至 35,500 點的大箱型震盪 。面對戰火以來盤勢反覆洗牌，資金明顯加速流向規模超過 50 億元、流動性佳且近一年績效跑贏大盤的低波動抗震 ETF，成為亂世中穩健布局的核心資產 。

亂世選股術！50億級抗震ETF成資金避風港 00905領軍奪3冠王指標。（圖：shutterstock）

投信法人說明，當市場波動加劇時，「低波動」ETF 成為重要資金避風港 。衡量抗震能力的重要指標為年化標準差，數值越低代表淨值起伏越小、走勢越平穩 。在震盪市況下，低標準差 ETF 能提供強大的下檔保護，讓投資人安心持有，避免因短線波動而追高殺低，進而穩健獲取長線報酬 。

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觀察去年大跌反彈以來，根據 CMoney 資料統計，多檔 50 億級強勢抗震 ETF 績效超越加權指數近一年 99.87% 的漲幅 。其中，FT 台灣 Smart (00905-TW) 年線標準差僅 2.41%，近一年漲幅達 101.47%，滿足以上三項指標的穩健表現成為市場抗震指標 。

中信上游半導體 (00941-TW) 與富邦台灣半導體 (00892-TW) 則分別以 3.22% 與 4.12% 的標準差，以及 109.22%、151.09% 的漲幅，展現半導體題材極佳的風險報酬比 。

此外，元大富櫃 50 (006201-TW) 與國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 年線標準差控制在 4% 至 5% 區間，近一年漲幅皆突破 125%，顯見中小型股與科技龍頭的爆發力 。野村臺灣新科技 50 (00935-TW) 與富邦公司治理 (00692-TW) 也維持低波動特性，並分別繳出 150.78% 與 104.36% 的超額報酬 。

綜合法人觀點，戰爭與總經變數交織下，單押個股風險過高，投資人可將資金配置於經得起市場考驗的強勢 ETF 。這不僅能參與台股未來波段行情，也能在國際利空突襲時發揮資產防禦效果 。

50 億級強勢抗震 ETF 表現一覽：

代號 股票名稱 收盤價 (元) 近 1 年漲幅 (%) 3 月以來漲幅 (%) 年線標準差 (%) 00905 FT 臺灣 Smart 20.61 101.47 0.29 2.41 00941 中信上游半導體 22.91 109.22 1.78 3.22 00892 富邦台灣半導體 31.16 151.09 10.42 4.12 006201 元大富櫃 50 36 133.77 14.61 4.16 00881 國泰台灣科技龍頭 39.07 125.06 2.79 5.14 00935 野村臺灣新科技 50 40 150.78 0.43 6.02 00692 富邦公司治理 69.85 104.36 -0.99 8.98 00910 第一金太空衛星 67.4 197.44 21.77 10.34 006208 富邦台 50 183.6 113.74 -1.48 25.17 TWA00 加權指數 34761.38 99.87 -0.95 --

資料來源：CMoney (2025.04.08)；備註：0050 因拆分無近 1 年漲幅績效。