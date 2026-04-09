以色列襲擊貝魯特 真主黨領袖秘書遭擊斃 以軍澄清非卡西姆本人

鉅亨網新聞中心 2026-04-09 16:30

黎巴嫩與以色列邊境衝突持續升溫。根據以色列軍方周四 (9 日) 發布的聲明，以軍在昨日對貝魯特地區的空襲中，擊斃了黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 領袖納卡西姆 (Naim Qassem) 的親信顧問兼私人秘書。

以色列襲擊貝魯特 真主黨領袖秘書遭擊斃(圖:shutterstock)

以色列國防軍 (IDF) 指出，遭擊斃的目標確認為哈希 (Ali Yusuf Harshi)。哈希不僅是真主黨秘書長卡西姆的親侄子，更在管理與保障秘書長辦公室安全方面扮演核心角色，被視為卡西姆的緊密夥伴。早前，以色列軍方最初曾一度宣稱擊斃了領袖卡西姆本人，但隨後修正了說法，澄清受襲身亡者實為其侄子哈希。

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截至目前，真主黨方面尚未對此事件發表任何評論。

當地時間 4 月 8 日，以色列在 10 分鐘內對黎巴嫩 100 多處目標發動了大規模空襲，已造成至少 254 人死亡、1165 人受傷，大部分都是平民。黎巴嫩宣布 9 日為全國哀悼日。

9 日，以色列國防軍發布聲明稱，過去一周，以軍隸屬於第 98 師的傘兵旅在黎巴嫩南部擴大了針對性的地面軍事行動。

聲明稱，在一次行動過程中，以軍打死數十名黎巴嫩真主黨武裝人員，發現並繳獲一批武器裝備，包括槍枝、彈匣以及隱藏的爆炸裝置。

此波襲擊發生之際，中東外交局勢正陷入膠著。儘管各方針對停火協議進行討論，但衝突仍未平息，以色列近日多次對貝魯特發動轟炸。伊朗議會議長卡利巴夫 (Ghalibaf) 對此表示，在目前的條件下，實施停火是「不合邏輯的」。

與此同時，美國前總統川普再向伊朗發出威脅，聲稱若不遵守協議，將引發前所未有的衝突；而伊朗則要求美國在「停火」與「戰爭」之間做出選擇。