鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 11:00

美國副總統 詹姆斯 · 大衛 · 范斯 (JD Vance) 近日高調訪問匈牙利，在國會大選前夕公開力挺總理 維克多 · 歐爾班 (Viktor Orbán)，引發歐洲政壇對外部勢力干預選舉的強烈爭議，也凸顯美歐在民主與地緣政治議題上的裂痕正快速擴大。

范斯在布達佩斯出席活動時，直接呼籲選民支持歐爾班連任，並稱其為「西方文明的捍衛者」，強調匈牙利在移民、能源與文化價值上的政策與 川普政府理念一致。他甚至公開表示，此行目的就是「幫助」歐爾班贏得選舉，並呼籲選民「在週末投票站出來，與歐爾班站在一起」。

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范斯在造勢活動中直接致電美國總統川普，由川普透過擴音系統向現場群眾表達支持，稱歐爾班「是一位了不起的領導人」，強調雙方長期關係密切。此舉被視為罕見的跨國助選行為，在外交史上極為少見。

然而，歐盟方面迅速反擊，強調「選舉是公民的唯一選擇」，並透過外交管道向美方表達關切，認為美國高層在選前公開表態支持特定候選人，已屬前所未見的敏感行為。 歐洲多國官員與匈牙利反對派也批評，范斯的到訪本身即構成實質政治干預。

此次選舉被視為歐爾班自 2010 年掌權以來最嚴峻的一戰。多項獨立民調顯示，其所屬青民盟 (Fidesz) 支持度落後反對派「蒂薩黨」(Tisza Party)，差距在 8% 至 20% 不等。 主要挑戰者 彼得 · 馬札爾 (Péter Magyar) 曾為體制內人士，現以反貪腐與經濟改革為主軸，成功動員大量不滿現狀的選民。

分析指出，歐爾班長期透過選區劃分、媒體控制與制度設計鞏固權力，使匈牙利被部分國際組織列為「部分自由」國家，但當前經濟疲弱與公共服務問題削弱其統治基礎。 此次選舉結果不僅關乎匈牙利政權更替，也可能影響整個歐洲政治版圖。

對川普陣營而言，匈牙利被視為「MAGA 模式」在歐洲的實驗場，若歐爾班落敗，恐削弱全球保守派陣營的戰略支點，並衝擊川普未來政治布局。

消息指出，范斯此行同時帶來一項約 5 億美元的原油合作安排，雖金額相對有限，但象徵意義重大。在中東局勢緊張與能源價格波動背景下，此舉被視為美方以能源與經濟利益作為政治槓桿，試圖強化與匈牙利的雙邊關係，並在歐盟內部製造分歧。分析認為，這項協議對選前的歐爾班而言構成實質利多。

歐洲主要國家對此反應激烈。德國總理默茨 (Friedrich Merz) 陣營批評范斯行動已觸及外交底線，恐加劇歐洲內部分裂；法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 政府內部亦將相關言論視為敵對訊號。布魯塞爾官員則反駁，美方指控歐盟「干預選舉」並不成立，強調歐盟對匈牙利的資金凍結措施係基於法治機制，而范斯在選前關鍵時刻公開站台，才是真正的外部干預。

儘管如此，歐洲部分民粹與右翼勢力對范斯表示支持，包括義大利副總理 Matteo Salvini 與法國議員 Marine Le Pen 等人，認為其言論揭露歐盟體制問題，並將此行視為全球保守派力量整合的象徵。相關勢力主張削弱超國家機構權力，強化主權國家角色，與當前歐盟整合路線形成鮮明對比。

此外，范斯此行也被解讀為美歐關係結構性轉變的縮影。近月來，川普多次批評歐洲未在中東衝突中支持美國，甚至對盟友在安全與軍事議題上的立場表達不滿。在北約體系內，美國目前仍部署約 8 萬名軍事人員於歐洲，並在飛彈防禦、核嚇阻與情報共享中扮演核心角色，但政策走向的不確定性，已引發對 NATO 未來凝聚力的憂慮。