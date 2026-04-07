〈房產〉桃園綠線北段通車倒數計時 這站周邊房價五年漲五成

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 13:20

桃園捷運綠線北段通車在即，沿線站點房價成為市場關注焦點。房仲業者依實價登錄，統計近五年綠線北段七個捷運站點方圓 1 公里內成交電梯大樓物件，統計顯示 2025 年身價最高的是 G12 蘆興埤站，單價 35.8 萬，其次為 G11 藝文特區，34.8 萬元，最親民的站點則為 G15 水尾，單價 18.8 萬元，成為沿線房價最親民的捷運站點。

桃園藝文特區。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，捷運利多通常於通車當年漲幅最明顯，且買氣會從核心蛋黃區往外擴散到蛋白區，隨著機能逐漸到位，最終末端站也會被帶動。而近年房市因限貸令導致交易較冷，2024 至今價格漲幅也出現收斂，且目前市場主力為首購青年，偏好房價親民區，在比價效應下，高價區價格處於盤整狀態，低基期站點因陸續有新案釋出，仍能維持補漲動能。

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張旭嵐分析，房價一字頭的 G15 水尾站，位於大園航空城發展軸線上，相較藝文特區等成熟生活圈，水尾站現階段生活機能仍待發展，商業氣息與人口密度不足，目前中古電梯大樓的供給也不多。不過，該站最大優勢是航空城計畫與機場產業帶動，未來隨就業人口導入，有機會逐步轉化為居住需求；加上目前房價基期相對低，具備長線補漲與佈局空間，適合看好產業前景的消費者提前布局。

桃捷綠線率先通車的七站當中，電梯大樓單價漲幅最大的是 G14 蘆竹中正北站，從 2021 年的平均單價 16.3 萬元，到 2025 年漲至 25.1 萬元，等於五年之間漲幅 53.8%，漲勢最旺的站點。

台灣房屋南平直營店店長饒文華表示，桃園捷運綠線 G14 蘆竹中正北站，房價比鄰近的桃園藝文特區、南崁生活圈平實，加上站區有大規模土地開發與 TOD 規劃，並導入水岸公園與產業設施，區段正從以往的農業用地，逐步轉型為新興住宅聚落，捷運綠線北段通車後，預期也將改善區域交通條件，拉近與藝文特區生活圈的距離，提升通勤便利性與房市能見度。

同時， 在 G11-13 的藝文特區、蘆興埤、南竹中正北等三站，電梯大樓均價穩居三字頭，五年間的平均漲幅也有 25~32% 之間。

台灣房屋藝文形象館館長林妤彤分析，長期作為桃園房市領頭羊的 G11 藝文特區，以及 G12 蘆興埤站、G13 南竹中正北，都屬於藝文生活圈範圍，房價為綠線北段價格之首，也有較多的高總價大坪數產品。在近年的房市修正期， G11 與 G12 的單價一度出現微幅修正，但蛋黃區地段的保值性依然顯著，且藝文特區商圈各項機能成熟，對高資產客群具有強大的吸引力。更重要的是，綠線通車補足了藝文特區最後一塊軌道交通拼圖，京站百貨也預計於 2029 年開幕，因此區段中長期發展前景平穩，漲幅也領跑各站。