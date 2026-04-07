〈房產〉北捷相鄰站價差大排行 房仲：古亭跨一站最高單坪價差逾40萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 12:38

捷運是台北都會區的交通動脈，「逐捷運而居」已成為許多消費者的買屋決策。然而，即使是相鄰的捷運站，房價也可能極 大。房仲業者根據 2025 年實價登錄資料，統計北捷各站點周邊 800 公尺內的住宅交易，統計出平均單價差距大相鄰站點。其中，中和新蘆線的古亭站與頂溪站單坪價差高達 41.7 萬元最高。

捷運頂溪站周遭住宅平均單價僅60.3萬元，與相鄰的古亭站價差40萬元。(圖：永慶提供)

台北捷運頂溪站與古亭站雖然僅一站之隔，捷運通勤時間不到 5 分鐘，但房價表現卻截然不同。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，古亭站位於台北市中正區與大安區交界，是中和新蘆線與松山新店線的交會樞紐，擁有北市黃金門牌與雙捷運優勢，加上周邊有「錦繡金華」、「中正香榭」等高單價指標住宅支撐，帶動整體房價，2025 年平均單價已達 102.0 萬元，穩站百萬元大關。

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相比之下，頂溪站雖同樣具備成熟的生活機能，但因位處新北市永和區，在缺乏北市門牌效應的影響下，整體單價自然相對北市較低，加上區域內建物密度高、老舊住宅比例較大，使得房價更顯親民，平均單價落在 60.3 萬元。陳金萍補充，根據實價登錄最近一年的資料顯示，雙北一般成屋住宅平均約為 30 坪，若以 41.7 萬元的單坪價差換算，兩地的購屋總價恐相差逾 1000 萬元，差距十分驚人。

此外，古亭站與前一站的中正紀念堂站，兩者價差達 22.9 萬元，價差幅度位居第二。陳金萍表示，中正紀念堂站現為淡水信義線與松山新店線交會，未來萬大線通車後更將躍升為「三捷交會站」，加上周邊多為政府機關、景點及高單價豪宅聚落，住宅供給極其稀缺，使得單價進一步衝上 124.9 萬元，與古亭站拉出另一波價格差距。

進一步觀察價差排名前五名的其餘站點，可以發現「雙線轉乘」的優勢也是推升房價的關鍵。陳金萍分析，包含價差 19.5 萬元的板南線忠孝新生站與善導寺站、價差 18.9 萬元的文湖線南京復興站與中山國中站，以及價差 17.7 萬元的大安站與科技大樓站，擁有雙捷交會的捷運站點與相鄰站點的房價均有較大差距。這些轉乘樞紐不僅在交通更有優勢，也匯聚了強大的商業機能、帶動生活機能便利性，進一步幫助抬升了站點周邊價格。