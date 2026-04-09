鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-09 09:54

儘管美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，但中東緊張局勢並未因此降溫。在停火協議生效僅數小時後，沙烏地阿拉伯一條通往紅海的關鍵輸油管線週三 (8 日) 遭無人機攻擊。這條全長 1200 公里的東西向管線是沙國目前唯一原油出口通道，儘管官方稱由於設有備用泵站，有望維持營運，但該事件凸顯停火協議的極度脆弱性。

與此同時，沙國國防部宣布其防空系統在過去數小時成功攔截 9 架無人機，阿聯、科威特和巴林也表示，在美伊雙方宣布停火後，仍持續遭受伊朗發射的飛彈及無人機攻擊。伊朗方面則宣稱其拉萬島煉油廠遭到襲擊，並發生數次爆炸。

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對沙國來說，這條橫跨阿拉伯半島的輸油管線具生死存亡的意義。自伊朗因衝突幾乎完全封鎖荷姆茲海峽以來，該管線便成為沙國「經濟生命線」。

近期，這條東西向管線每日輸油量已提升至約 490 萬桶，雖仍低於戰前水準，但若無此管線，沙國將完全無法對外輸油，但也讓沙國成為荷姆茲海峽關閉後的相對贏家，3 月石油收入料將年增 4.3%。

儘管市場最初因停火消息而反應樂觀，國際油價一度暴跌約 16%，但基於能源設施持續遇襲，地緣政治風險溢價再度攀升。

截至目前，除了與伊朗有關聯的船隻外，尚無油輪敢嘗試通過荷姆茲海峽。