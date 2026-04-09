亞洲軟體股大跌！Meta首發閉源大模型 《大賣空》本尊：Anthropic正蠶食Palantir市佔率

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-09 09:14

臉書母公司 Meta(META-US) 週三 (8 日) 發佈新 AI 模型 Muse Spark，Anthropic 也用於構建智慧體的 Claude 工具，受此影響，亞洲軟體股今 (9) 日跟隨美國同業下跌，知名投資人 Michael Burry 直指 Anthropic 正在蠶食 Palantir 的市場份額。

亞洲軟體股大跌！Meta首發閉源大模型 大賣空本尊：Anthropic正蠶食Palantir市佔率 (圖:shutterstock)

澳洲 Wisetech 股價今日早盤大跌 7.6%，Xero 下跌 7.3%，Technology One 下跌 5.3%，日本 Money Forward 挫跌 4.6%，Obic Business Consultants 跌 3.2%，NEC 跌 3.3%，Rakus 跌 2.6%，Trend Micro 跌 3%，野村研究跌 1.9%，南韓的新世界資訊集團跌 2.2%，三星 SDS 跌 1.7%，LG CNS 跌 1.6%

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經歷逾一年重組與投入，社群媒體巨頭 Meta 為其重金押注的 AI 轉型計畫交出首張成績單。受此消息激勵，Meta 股價週三盤中一度大漲近 9%，終場仍收高約 6.5%，反映出市場對其 AI 策略轉向的高度關注。

Muse Spark 由 Meta 去年砸下約 150 億美元投資 Scale AI，並延攬其創辦人 Alexandr Wang 領軍的「超級智能實驗室」(MSL) 主導開發，被視為 Meta 在生成式 AI 領域急起直追的關鍵一步。

不同於過往主打開源的 Llama 系列，Muse Spark 採取閉源策略，不對外公開模型權重與架構，顯示 Meta 正從「AI 理想主義」轉向更具商業競爭導向的路線。

儘管 Meta 內部對 Muse Spark 的定位仍偏向「起點模型」，坦承其在程式設計等領域的性能尚不及 OpenAI 的 ChatGPT、Anthropic 的 Claude 或谷歌 Gemini，但已規劃將其逐步整合至臉書、Instagram、WhatsApp 及 Ray-Ban 智能眼鏡等核心產品生態系中，當中搭載於 Meta AI 應用的「購物助理」功能，將協助用戶搜尋商品、提供推薦與決策支援，為未來廣告與電商變現奠定基礎。

同時，Meta 也正透過 API 向部分合作夥伴開放 Muse Spark 的底層技術，測試新的營收模式。

值得注意的是，Muse Spark 的訓練方式也引發外界討論。Meta 透露，模型在訓練過程中採用了「模型蒸餾」技術，並使用了阿里巴巴「千問」等多款第三方開源模型，以及借鑒了 OpenAI 和谷歌的部分模型。Meta 強調此為業界慣用且安全的技術，但在當前國際 AI 競爭與監管日趨嚴格的背景下，此舉仍可能引發地緣政治與資料隱私層面的審視。

分析認為，Muse Spark 的推出標誌著 Meta 的 AI 戰略進入新階段。這不僅是技術層面的更新，更代表公司試圖在 OpenAI、谷歌等強敵環伺下，透過重押閉源模型、深化產品整合與探索多元變現，重新搶回在 AI 時代的話語權。