鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-09 08:51

《TheStreet》報導，博通 (Broadcom)(AVGO) 股價周三 (8 日) 上漲 4.99%，報 350.63 美元。該公司解答了一個投資人關注的重要問題，市場也給予正面回應。

博通升近5%AI訂單看到2031年，美銀喊買看450美元(圖：Shutterstock)

這個問題是：博通的營收來源到底有多穩固？執行長陳福陽 (Hock Tan) 先前曾在第一季財報電話會議中回應此事。

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在被問及大型語言模型 (LLM) 開發商是否可能不再依賴博通，自行製造晶片。他回應，「他們會面臨極大挑戰。你需要頂尖的晶片設計團隊、最先進的 SerDes 技術，以及高度複雜的先進封裝。我們已經在這個領域深耕 20 年以上。」

他總結道，「我認為我們在這方面遠遠領先，未來多年內，在客戶自有工具 (COT) 領域都不會看到競爭。」

然而，這說法仍不足夠，4 月 6 日提交的 8-K 文件才更具說服力，內容揭露與 Google(GOOGL-US) 及 Anthropic 的重要供應協議，使股價在隔日收盤大漲 6.21%。

博通與 Google 簽署長期合作協議，將為 Google 未來世代的 TPU 開發與供應客製化晶片。

雙方也達成供應保障協議，博通將為 Google 新一代 AI 機架提供網路設備與其他關鍵元件，合作期限延續至 2031 年。

此外，博通亦擴大與 Google 及 Anthropic 的合作。自 2027 年起，Anthropic 將透過博通取得約 3.5GW 的 AI 算力。

Anthropic 執行長 Krishna Rao 表示：「這項與 Google 與博通的突破性合作，延續我們擴展基礎設施的策略。我們正在建立足以支撐客戶需求快速成長的算力，同時讓 Claude 持續站在 AI 發展最前端。」

美銀 (Bank of America) 分析師 Vivek Arya 團隊在新協議公布後更新了對博通的看法。

美銀：TPU 合作延長博通 AI 供應能見度

他們認為，這筆交易鞏固博通作為主要 TPU 設計合作夥伴的地位，也回應了市場先前對 Google 可能加強自製、轉向 COT，或引入如聯發科 (2454-TW) 等其他合作夥伴的疑慮。

分析師指出，博通有望在 2026 至 2027 年提升 AI 加速器市占，從 2025 年的不到 10% 成長至約 15%。

他們也提到，過去 Google 多半自行部署網路設備，但在新協議下，博通將能提供包括光收發模組 Taurus 1.6T DSP、用於擴展架構的 Tomahawk 6 交換器等設備，進一步切入 Google 的 AI 機架系統。

分析團隊估計，博通每 1GW 算力的相關收入約為 100 億至 150 億美元，整體合約規模超過 350 億美元。相比之下，超微 (AMD-US) 約為 150 億至 200 億美元，輝達 (NVDA-US) 則為 250 億至 300 億美元。

他們指出，差異主要在於博通提供的是加速器晶片與網路交換器，不包含 CPU 或網路介面卡。

Arya 指出，部署進度仍取決於商業化成果，而 Anthropic 最新揭露其年化營收已超過 300 億美元，顯示發展進展良好。

分析師預期，到 2030 年博通每股盈餘 (EPS) 可超過 30 美元，受惠於客製化 ASIC 專案帶來的長期能見度，以及網路業務持續擴張。

Arya 重申對博通股票的買進評級，目標價 450 美元，基於其對 2027 年本益比 26 倍的預估。

分析師也指出博通面臨的下行風險：