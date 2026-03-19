鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-20 07:31

以色列總理尼坦雅胡週四 (19 日) 於記者會上表示，在美國與以色列連日空襲之下，伊朗已遭到重創，喪失濃縮鈾與製造彈道飛彈的能力，帶動市場對中東局勢升溫的憂慮略為降溫，美股也隨之收復部分跌幅，油價同步回落。

尼坦雅胡在記者會上表示：「我們正在取勝，伊朗正遭到重創。」

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他指出，伊朗的飛彈與無人機武器庫正被大幅削弱，最終將被摧毀，且目前攻擊重點鎖定生產飛彈與核武零組件的工廠。

尼坦雅胡宣稱，伊朗已不再具備濃縮鈾和製造彈道導彈的能力，但他並未提出具體證據，支持他所稱伊朗已失去濃縮鈾能力的說法。

尼坦雅胡還提及，川普已要求以色列停止後續針對伊朗天然氣設施的攻擊，而以色列正暫停相關行動。川普稍早也曾對媒體表示，他已明確告知尼坦雅胡「不要那樣做」，並稱以方不會再對伊朗油氣基礎設施發動同類攻擊。

此外，尼坦雅胡強調了與川普的協調程度，同時否認了他將美國拖入戰爭的說法。

他反問道：「真的有人認為，有人可以告訴川普總統該怎麼做嗎？他根本不需要人說服。我認為沒有哪兩位領導人像我和川普總統那樣協調一致。他是領導人，而我，大家都知道，是他的盟友。」

除了承認襲擊南帕爾斯天然氣田外，尼坦雅胡也聲稱，伊朗領導層內部已出現裂痕，且這些裂痕不只存在於高層指揮體系，也延伸至基層。他並進一步表示，目前甚至無法確定究竟是誰正在主導伊朗局勢，凸顯以方試圖營造德黑蘭政權動搖的訊號。

尼坦雅胡預測，這場衝突可能會比外界原先預期更早結束。他說，目前仍有更多工作要完成，但以色列將持續推進，且戰爭結束的速度可望快於市場想像。未來可能還需要地面行動配合，但他並未進一步交代細節。

(圖片：shutterstock)

尼坦雅胡也談到，目前無法判斷伊朗人民是否將試圖推翻目前政權，這要由伊朗人民自己決定，選擇時機挺身而出，一切仍言之過早。

這場由美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗展開軍事打擊所引爆的衝突，目前已進入第四週。伊朗持續對區域內多國能源設施展開報復行動，導致全球市場對原油與天然氣供應風險高度警戒。

油價也有所回落。美國西德州原油 (WTI) 期貨收跌約 0.2%，報每桶 96.14 美元。布蘭特原油期貨週四收在每桶 108.65 美元，上漲 1.27 美元或 1.18%，盤中一度大漲逾 11 美元至 119.13 美元，逼近 3 月 9 日觸及的三年半高點。

面對中東戰局持續，包括英國、法國、德國、義大利、日本與荷蘭等國已表態，將投入適當行動，協助確保荷姆茲海峽航行安全。美國國防部長赫格塞斯則表示，目前並無結束戰事的具體時間表，最終何時宣告達成目標，仍將由川普拍板。