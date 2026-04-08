鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-08 18:39

記憶體模組廠創見 (2451-TW) 今 (8) 日召開法說會，針對法人提問記憶體價格下跌疑慮，董事長束崇萬表示，從供需來看，原廠仍無法滿足客戶需求，價格也並未有鬆動現象，DDR5 第二季價格再度上漲 4 至 5 成，且 DDR4 與 NAND Flash 缺貨反而越來越嚴重。

從全年來看，束崇萬認為，今年整年 DRAM 與 NAND Flash 皆將維持缺貨情況，其中 Flash 缺貨程度將更甚於 DRAM，同時也強調，創見已逐步將營運重心轉向至 Embedded(嵌入式) 市場，預期將為公司未來營運提供更有力的支撐。

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隨著 AI 加入，不論是 Edge AI 或自動化裝置都需要大量儲存與記憶體。美國與中國的雲端服務業者 (CSP) 大量投入 AI，造成 DRAM 與 Flash 自去年 9 月起極端缺貨，工業自動化、醫療與網路應用等 Embedded 領域需求穩定增加，加上 AI 需求疊加，導致今年供需壓力極大。

束崇萬指出，原廠擴廠需兩年時間，設備交期也長達一年半，目前看不出原廠有快速增產跡象。中國產能短時間內也難以實現。預期今年下半年缺貨持續，明年是否改善仍難預料。

細分產品來看，DDR5 目前供應仍明顯吃緊，主要需求來自雲端服務業者 (CSP) 與 AI 伺服器應用。相較之下，DDR4 雖逐步進入成熟期，但市場仍有一定需求，且工業應用對品質驗證要求高，產品導入周期長，從驗證到放量通常需數月時間，預期 DDR5 相關需求將在下半年持續發酵。