凱基人壽極峰表揚會展強大業務動能 卓越專案2.0擬招募千名精兵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-08 22:39

凱基人壽今 (8) 日舉辦 2025 年度極峰表揚會，以「Link 心聚力 創造無限」為主題，表揚傑出業務菁英與優秀團隊。在全體同仁努力下，2025 年凱基人壽業務通路的新契約保費收入較去年同期成長 29%，展現強大業務動能，成為價值貢獻第一大通路。在人才招募上，凱壽今年推出優化版的「卓越專案 2.0」，預計新增千位專案財補新人加入業務部隊。

凱基人壽表示，「Link 心聚力」除了代表人與人、團隊與團隊之間的連結，更展現串聯客戶需求、ONE KGI 集團資源、保險專業與金融服務的綜效力量。凱壽今年持續透過「高價值產品策略」與「系統化組織發展」雙引擎，聚焦推動合約服務邊際 (CSM) 較高的長年期終身壽險與健康險 (A&H) 商品。

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秉持「We Share We Link」精神，凱基人壽全力發展「數位、創新、金融、永續」四大策略目標，以「我願意 + 1」的具體行動回應市場與客戶需求，例如積極落實 ONE KGI 集團策略，攜手凱基投信推出投資型商品，創下佳績，助客戶可兼顧保障與資產配置，展現集團跨域合作優勢。

在人才培育上，凱基人壽持續擴大業務部隊，年度業務人員新登錄數較去年成長 14%，2025 年 13 個月定著率更超過九成，在六大壽險中長年穩居領先地位，顯示凱基人壽打造出高黏著度、高競爭力的菁英團隊。

凱基人壽持續提供業務新人業界金額最高、時間最長的培育津貼 (共計長達 2 年)，今年更優化制度，推出具高競爭力的「卓越專案 2.0」，預計新增千位專案財補新人加入業務部隊，攜手擴大組織規模，為客戶帶來卓越服務。

展望未來，凱基人壽表示，將繼續整合 ONE KGI 集團資源，積極擁抱創新和人才，從保險專業、組織經營、商品研發、數位工具等不斷突破，持續壯大資產規模，打造最具競爭力及發展潛力的業務團隊。

為鼓勵得獎菁英，本次大會眾星雲集，特別邀請實力派歌手柯有倫、金曲歌王許富凱，以及參與陽光女子合唱團電影演出的 7LING NIKE 老師輪番登台獻唱，透過熱情四射的精采演出，期勉全體業務菁英在新的一年繼續攜手並進，創造無限可能。