鉅亨網新聞中心 2026-04-08 15:22

在美元急跌的帶動下，人民幣強勢走升，離岸人民幣兌美元周三 (8 日) 一度升破 6.83 整數關卡，日內漲逾 300 點，並改寫自 2023 年 3 月 23 日以來、約近 37 個月新高。

美伊暫時停火 人民幣離岸價創3年新高。(圖:shutterstock)

市場人市表示，這波人民幣急升，核心驅動來自三項利多同步發酵：第一，油價大跌顯著舒緩中國這類能源進口經濟體的輸入型通膨壓力；第二，美元指數連破 100 與 99 整數關卡後，亞洲貨幣普遍迎來補升空間；第三，中間價連三升，釋出官方對匯價走穩偏強的容忍度上升訊號。

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整體來看，今年第 1 季人民幣匯率走向，兌美元中間價從 7.0288 升至 6.9194，單季累計升值 1094 個基點、升幅超過 1.55%。離岸人民幣兌美元即期匯率也從 6.9890 升至 6.9081，單季累計升值 809 個基點，升幅超過 1.1%，更在 2 月 26 日升至單季高點 6.8310。