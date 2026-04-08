美伊暫時停火 人民幣離岸價創3年新高
鉅亨網新聞中心
在美元急跌的帶動下，人民幣強勢走升，離岸人民幣兌美元周三 (8 日) 一度升破 6.83 整數關卡，日內漲逾 300 點，並改寫自 2023 年 3 月 23 日以來、約近 37 個月新高。
市場人市表示，這波人民幣急升，核心驅動來自三項利多同步發酵：第一，油價大跌顯著舒緩中國這類能源進口經濟體的輸入型通膨壓力；第二，美元指數連破 100 與 99 整數關卡後，亞洲貨幣普遍迎來補升空間；第三，中間價連三升，釋出官方對匯價走穩偏強的容忍度上升訊號。
人民幣這波走強，不只是被動反映美元下跌，更是市場對能源風險降溫與中國外部壓力緩解的集中定價。
整體來看，今年第 1 季人民幣匯率走向，兌美元中間價從 7.0288 升至 6.9194，單季累計升值 1094 個基點、升幅超過 1.55%。離岸人民幣兌美元即期匯率也從 6.9890 升至 6.9081，單季累計升值 809 個基點，升幅超過 1.1%，更在 2 月 26 日升至單季高點 6.8310。
人行貨幣政策委員會 3 月 31 日的第 1 季例會上指出，今年以來宏觀政策更加積極有為，貨幣政策保持適度寬鬆，強化逆周期和跨周期調節，要綜合運用多種貨幣政策工具，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。
路透社引述分析師指出，目前市場不確定性仍明顯，在戰爭明顯緩和前，美元可能保持偏強，高油價也會持續壓制美國聯準會的降息節奏，非美貨幣整體承壓，但人民幣仍相對韌性。
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