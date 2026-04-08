鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-08 16:20

中國國產大模型企業 DeepSeek 周三 (8 日) 在其官方產品端迎來重要更新，首次引入「模式分層」設計，在輸入框上方新增「快速模式」與「專家模式」兩個選項。這變動被視為 DeepSeek 在使用者互動層面的重大升級，迅速引發產業關注。

綜合《澎湃新聞》、《每日經濟新聞》等陸媒報導，DeepSeek 快速模式定位為「日常助手」，強調即時回應，支持圖片與文件內的文字識別，適合處理輕量級任務，專家模式則專為複雜問題設計，強調深度思考與智能搜索，具備領域深度增強、多步推理可視化、引用溯源強化等特點。

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根據官方披露，專家模式背後由下一代混合專家模型 (MoE) 架構支撐，核心底座為 DeepSeek-V3.2(或其後繼版本)，並融合 DeepSeek-R1 的強化學習成果，在保留長思維鏈推理能力的同時，針對專業領域進行了定向蒸餾和微調。

儘管官方平台日誌顯示，目前對外公佈的模型版本仍為 2025 年 12 月更新的 DeepSeek-V3.2，但此次模式升級讓外界對 V4 的猜測再度升溫。

綜合多方資訊，DeepSeek 預計本月正式上線 V4 版本。此前，3 月 29 日至 31 日，DeepSeek 官網、App 及 API 連 3 天出現異常，累計當機超 10 小時，外界普遍猜測這是 V4 上線前的壓力測試。對此，DeepSeek 內部人士僅以「非常期待」回應。

今年以來，DeepSeek 在技術上動作頻頻。1 月，北大與 DeepSeek 共同發布新論文，提出「條件記憶」概念以優化大模型記憶短板，隔月在網頁端被曝測試支持 1M 上下文的新結構。