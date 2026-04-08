鉅亨網新聞中心 2026-04-08 13:29

2026 年開局，全球經濟的增長動力正在悄然轉向新的賽道。麥肯錫全球研究院發布的報告《The race takes off in the next big arenas of competition》（全球競爭新賽道全面起飛）指出，全球經濟增長和競爭格局的核心，正逐步由 18 個「未來競技場」所主導。

這些領域涵蓋人工智慧軟體與服務、雲端運算、半導體產業、電動車、數位廣告、共享自動駕駛、太空探索及機器人等，正以超越傳統產業的速度擴張，深刻影響資本流向、產業結構與地區競爭格局。

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這份報告是麥肯錫在 2024 年同類研究的 2026 年更新版本。報告中將「競技場」定義為增長最快、競爭最激烈的行業。

自 2022 年以來，這 18 大競技場的市場總值已增加約 18 兆美元，年複合增長率高達 29%，幾乎是其他行業的四倍；收入增長達 1.45 兆美元，年複合增長率 11%，而非競技場行業幾乎沒有增長。

資本支出與研發投入同樣快速擴張，年複合增長率達 14%，遠超其他行業的 4%。

AI 基礎賽道領先，五大核心賽道集群加速崛起

報告將 18 大競技場劃分為五大主題集群，以便更清晰地把握全球增長的宏觀驅動力：

AI 基礎（AI Foundation）：涵蓋半導體、雲端運算及 AI 軟體與服務。自 2022 年以來，該集群新增收入約 5000 億美元、市值增長 11 兆美元，成長速度最快。基礎設施投資正在為未來大規模 AI 部署做好準備。

數位化（Digitization）：包括電子商務、數位廣告、串流影音、遊戲及網路安全。這些賽道持續主導注意力經濟，尤其在新興市場增長強勁。

電氣化（Electrification）：涉及電動車、電池及核裂變技術。電氣化進程穩健推進，電動車與儲能需求旺盛。

硬科技（Hard Tech）：涵蓋機器人、共享自動駕駛、未來空中移動、太空及模組化建築。這些物理世界的應用正從概念走向規模化落地。

新生物前端（New Bio-Frontiers）：聚焦非醫療生物技術與減肥藥市場。以美國為例，減肥藥已占每 100 個處方中的 6 個，產品線正快速更新。

其中，有 8 個競技場正以接近 2040 年情景上限的速度高速增長，包括 AI 軟體與服務、共享自動駕駛、雲端計算、電動車、數位廣告、網路安全、半導體及太空。

其餘 10 個競技場則大致符合預期或處於早期加速階段。到 2040 年，這 18 大競技場的收入總額有望達到 29 兆至 48 兆美元。

「全能規模者」崛起，跨賽道競爭進入白熱化階段

這些企業在 2025 年合計創造約 7000 億美元營運現金流，研發與資本支出總額超過 8000 億美元，其中部分企業已同時布局所有 9 個競技場。

「全能規模者」的核心優勢在於「複合能力」：可重複利用的基礎設施、數據網絡效應、高風險承擔能力，以及吸引頂尖人才的能力。

這種跨賽道擴張使其在各個競技場的收入遠超其他玩家，平均每家約 2000 億美元，而其他競技場企業僅約 100 億美元。

整體而言，這 9 家「全能規模者」的總收入約 2.7 兆美元，已超過全球第八大經濟體義大利的 GDP。

美中主導 90% 市值，全球區域格局日益清晰

從區域格局來看，美國與中國（大中華區）企業合計掌握了競技場約 90% 的市值。

美國公司在 14 個競技場的市值領先、10 個競技場的收入領先；中國企業則在收入份額上快速追趕，尤其在電氣化領域，憑藉規模優勢、垂直整合及強大製造能力取得領先。