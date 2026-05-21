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總統指示加碼！龔明鑫：盤點170萬中小企需求 力拚轉型條例下會期送審

鉅亨網記者張韶雯 台北

經濟部長龔明鑫今 (21) 日於主持部務會議前受訪，明確指出針對總統賴清德昨（20）日提出的最新指示，經濟部將針對全國將近 170 萬家中小企業重新盤點，全面加碼與補強，包括租稅支持，目前正積極推動中小企業轉型條例修法，爭取在下個立法會期將草案送至立法院審議。

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總統指示加碼！龔明鑫：盤點170萬中小企需求 力拚轉型條例下會期送審。（鉅亨網資料照）

龔明鑫表示，自新政府上任以來，已將中小企業多元振興發展方案的資金規模增加到 100 億元，目前正努力推動並已有階段性進展。然而考量到台灣中小企業數量龐大，難免有照顧不周或需要強化之處，經濟部將重新通盤檢視，評估哪些部分需要再行加碼。


針對外銷部分，龔明鑫特別點出，近兩年雖有特別預算支持，但期限僅有兩年的中小企業出口訂單與外銷布局，未來若能獲得長期性預算支持，將更有助於提升台灣企業的穩定性與持續性。

在落實法制化管理方面，龔明鑫強調，目前正積極推動中小企業轉型條例的修法，核心目的在於將現行許多支持中小企業的政策法制化，使其具備長期性的政策效益。

除了爭取穩定預算編列外，修法方向也包含探討透過稅務上的制度與租稅支持，來給予中小企業轉型升級的實質強化協助，這部分後續將會同行政院與財政部進行深入討論。

龔明鑫強調，經濟部將會盡快爭取在下個立法會期將草案送至立法院審議。

此外，配合高科技與電子產業的快速成長，經濟部也將致力於強化高科技、傳統產業與成熟性產業之間的緊密聯繫，透過強化供應鏈與生態體系，將高科技產業的成長動能外溢至相關產業，帶領台灣整體產業共同升級。


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中小企業轉型條例修法經濟部龔明鑫租稅優惠中小企業多元振興發展方案

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