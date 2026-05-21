鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-21 19:18

經濟部長龔明鑫今 (21) 日於主持部務會議前受訪，明確指出針對總統賴清德昨（20）日提出的最新指示，經濟部將針對全國將近 170 萬家中小企業重新盤點，全面加碼與補強，包括租稅支持，目前正積極推動中小企業轉型條例修法，爭取在下個立法會期將草案送至立法院審議。

總統指示加碼！龔明鑫：盤點170萬中小企需求 力拚轉型條例下會期送審。（鉅亨網資料照）

龔明鑫表示，自新政府上任以來，已將中小企業多元振興發展方案的資金規模增加到 100 億元，目前正努力推動並已有階段性進展。然而考量到台灣中小企業數量龐大，難免有照顧不周或需要強化之處，經濟部將重新通盤檢視，評估哪些部分需要再行加碼。

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針對外銷部分，龔明鑫特別點出，近兩年雖有特別預算支持，但期限僅有兩年的中小企業出口訂單與外銷布局，未來若能獲得長期性預算支持，將更有助於提升台灣企業的穩定性與持續性。

在落實法制化管理方面，龔明鑫強調，目前正積極推動中小企業轉型條例的修法，核心目的在於將現行許多支持中小企業的政策法制化，使其具備長期性的政策效益。

除了爭取穩定預算編列外，修法方向也包含探討透過稅務上的制度與租稅支持，來給予中小企業轉型升級的實質強化協助，這部分後續將會同行政院與財政部進行深入討論。

龔明鑫強調，經濟部將會盡快爭取在下個立法會期將草案送至立法院審議。