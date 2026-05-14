鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-14 16:55

經濟部長龔明鑫今（14）日主持本部業務會報前接受媒體聯訪，針對市場關注森崴能源（6806-TW）在台電離岸二期案場傳出財務警訊，導致公司淨值轉負，難逃下市，並引發正崴（2350-TW）集團概念股全數重挫跌停，龔明鑫強調這屬於個別企業財務問題，並非整體產業通案，針對國家隊是否會進場，他表示又德是好風場，會進一步了解業者的進場意願。

離岸風電選商門檻拉高 確保開發信心

‌



外界憂心森崴財務危機恐拖累離岸風電 3-2 期又德風場（700MW）的開發進度，甚至影響近期起跑的 3-3 期選商信心。龔明鑫回應，經濟部已吸取先前 3-1 與 3-2 期的經驗，在 3-3 期選商規則中特別調高了財務指標的比重，以強化開發商的篩選門檻。

對於媒體報導政府擬組「國家隊」注資又德風場以穩定投資信心，龔明鑫並未鬆口承諾「金援」，僅表示會了解業者的意願。他強調，又德風場是場址條件非常優異的投資案，不論後續由原股東繼續執行或轉由他人接手，開發都會持續推進，請市場放心。

經濟動能強勁 今年成長率上看 7%

在總體經濟方面，龔明鑫展現高度信心。受惠於 AI 伺服器與資通訊產業外銷暢旺，台灣經濟正處於近數十年來表現最佳的階段。他指出，2024 年台灣經濟成長率為 5.27%，2025 年預估達 8.68%，而今年全年經濟成長率更有機會突破 7%。

儘管工具機等部分傳統產業仍面臨轉型壓力，但整體機械出口已恢復正成長，且全國失業率維持在 3.3% 的歷史低點。龔明鑫表示，政府將持續讓經濟成長的紅利落實到百工百業。

地緣政治與能源安全應變

針對「川習會」對台灣影響，龔明鑫分析，台灣目前的經濟成長主要來自與美國關係的深化，特別是高效能運算產品的對美出口。雖然樂見中美關係緩和，但地緣政治變動對台灣現有產業趨勢的影響相對可控。