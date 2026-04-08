鄭麗文率團拜謁南京中山陵
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
據《央視》報導，國民黨主席鄭麗文周三（8 日）上午率領國民黨訪問團拜謁中山陵。
中山陵位於南京東郊紫金山麓。1925 年孫中山在北京逝世，1929 年安葬於此。
中山陵一直是國民黨主席來大陸參訪的重要行程。鄭麗文此行是國民黨主席睽違 10 年再次率團訪問大陸。行程為期 6 天，訪問團將到訪江蘇、上海、北京。
鄭麗文周二在臉書上表示，在台灣的歷史上，此次訪問也彰顯台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性，台灣不應該淪為地緣政治的棋子，甚至於是棄子。
鄭麗文說，國民黨在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會，縱使國民黨目前在台灣是在野黨，但國民黨不能夠推卸也不能夠閃躲對台灣如何走向和平繁榮的重大責任。
鄭麗文提到，21 年前她隨國民黨前主席連戰訪問大陸，當時達成了國共兩黨五項共識，在那一次歷史性訪問當中，開創了往後國民黨執政八年期間兩岸關係和平發展的黃金年代。此次她來訪，對台灣愛好兩岸和平、希望兩岸交流的主流民意而言，具有再度開創新局的重大意義。
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