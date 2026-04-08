鄭麗文率團拜謁南京中山陵

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-08 09:17

據《央視》報導，國民黨主席鄭麗文周三（8 日）上午率領國民黨訪問團拜謁中山陵。

國民黨主席鄭麗文。（圖：鄭麗文臉書）

中山陵位於南京東郊紫金山麓。1925 年孫中山在北京逝世，1929 年安葬於此。

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中山陵一直是國民黨主席來大陸參訪的重要行程。鄭麗文此行是國民黨主席睽違 10 年再次率團訪問大陸。行程為期 6 天，訪問團將到訪江蘇、上海、北京。

鄭麗文周二在臉書上表示，在台灣的歷史上，此次訪問也彰顯台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性，台灣不應該淪為地緣政治的棋子，甚至於是棄子。