鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-08 10:50

經濟部長龔明鑫於今（8）日出席立法院經濟委員會前受訪，針對塑膠袋供應現況、中油增資案及能源供應等議題進行說明。龔明鑫強調，目前塑膠袋產量已顯著提升，足以應對市場需求，民眾無需過度採買或囤積，經濟部將視後續需求，不排除進一步增加產能，確保民生供應鏈穩定。

針對外界關心中南部部分地區出現塑膠袋缺貨的情形，龔明鑫表示，昨日已與全國約 30 位商圈代表座談，其中嘉義地區代表確實反映有短缺現象。經了解，該地區商圈過去習慣的供貨通路並非傳統大型零售系統，經濟部將尊重地方商圈意願，協助對接原有通路商或透過連鎖系統進行專案調度。

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在整體產能方面，龔明鑫指出，國內塑膠袋平時需求約 2.2 萬噸，目前已成功將產能提升至 2.75 萬噸，產量增加超過 5000 噸。此外，相關生產企業在下個月仍有增產空間，經濟部將視後續需求情況，不排除進一步增加產能，確保民生供應鏈穩定。

對於部分賣場傳出限購消息，龔明鑫澄清，根據經濟部掌握的資訊，目前多數大賣場並未實施限購。他重申，從原料端與生產端來看，供應量絕對充足，呼籲消費者依照實際需要購買即可，不必因恐慌而提前囤積下個月甚至更久之後的物資，只要維持正常購買習慣，市場就不會出現缺貨壓力。

針對中油公司的財務困境與增資計畫，龔明鑫說明，中油長期配合政策吸收成本，行政院已指示透過專案融資、預算撥補及增資等三管齊下方式協助中油，相關流程已同步啟動。