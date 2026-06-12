鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-12 09:47

輝達拉丁美洲業務負責人 Márcio Aguiar 週四 (11 日) 在巴西里約熱內盧舉行的 2026 年里約網路峰會上公開否認 Anthropic 的指控，強調拉美並非受限晶片流入中國的通道，並直言美國出口管制已實質干擾日常銷售。

Aguiar 透露，輝達團隊現在必須嚴格審核客戶背景，「我們會問買來做什麼？資料中心在哪？必須提供文件。若答案不夠充分，公司寧可放棄訂單」。

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他同時重申輝達執行長黃仁勳的立場，希望重啟中國這一關鍵市場的大門，獲准對中國銷售最先進晶片。

Aguiar 說：「對我們超重要的市場，銷售明知沒那麼好的產品，沒意義。」

目前，輝達雖「完全遵守」美國法規，對中國出售效能較低處理器，但中國科技界正加速本土化，讓輝達面臨緊迫性。據統計，輝達在中國 AI 晶片市場的份額已從 2022 年的 95% 驟降至零。

此番表態是針對 Anthropic 上月報告的回擊。該報告宣稱拉美地區存在對中國「走私」晶片的網絡，鼓吹持續收緊出口管制。輝達上月初發出聲明反擊稱，美企應專注創新，「而非編造荒誕不經的謠言」。