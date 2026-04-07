鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-08 06:06

《The Motley Fool 》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 股價周二 (7 日) 走高，盤中一度大漲近 5%，終場收漲 4.19%，儘管整體市場承受偏空壓力。

美股周二整體承壓，主要因美國對伊朗哈格島 (Kharg Island) 發動攻擊，且若今晚前未達成停火協議，對伊朗全境的攻勢可能進一步升級。不過，英特爾股價逆勢走揚，主要受惠於一項重大合作消息：公司宣布將與 SpaceX、特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 及 xAI 展開合作。

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英特爾周二宣布，將攜手馬斯克 (Elon Musk) 旗下企業 SpaceX、特斯拉與 xAI，共同推動 Terafab 計畫。

這家半導體大廠將協助指導並加速位於德州奧斯汀的新晶片製造廠建設。該廠預計可生產先進晶片設計，並具備每年高達 1 太瓦 (terawatt) 運算能力的產出。