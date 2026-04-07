鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 04:00

隨著伊朗戰爭持續升溫，雲端服務穩定性面臨挑戰，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端部門 Amazon Web Services (AWS) 正全力維持中東地區服務運作。AWS 執行長 Matt Garman 周二(7 日) 表示，公司已啟動全天候運作機制，確保基礎設施不中斷。

Garman 在美國舊金山舉行的 HumanX 大會受訪時指出，「這是一個非常困難的情況，我們正極度努力應對，實際上我們有團隊 24 小時全年無休運作，以確保該地區客戶的基礎設施維持正常。」

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AWS 早在 3 月初即透露，其位於巴林與阿拉伯聯合大公國的資料中心在無人機攻擊中受損。根據公司狀態頁，目前兩地仍有數十項雲端服務處於無法使用狀態，顯示影響尚未完全排除。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 海軍上週宣布，已針對位於巴林的亞馬遜資料中心基礎設施發動攻擊。對此亞馬遜當時未發表評論。

隨著戰事自 2 月升級，能源價格上升亦對資料中心營運構成壓力。特別是支援生成式人工智慧模型運算的高階晶片，其所在資料中心耗電量極高，使企業面臨更昂貴的營運成本。

此外，美國總統川普警告，若伊朗未承諾重新開放荷姆茲海峽，美方可能攻擊其民用基礎設施，進一步推升市場緊張情緒。受此影響，國際油價周一大幅上漲，加劇企業成本壓力。

Garman 指出，能源價格波動對全球經濟具有高度干擾性，「這對全球經濟顯然造成巨大衝擊，因為我們高度依賴能源，同時也讓各行各業分心。我們沒有立即的短期解方，但這種拖累效應必須納入考量。」

Garman 並指出，戰爭影響不僅限於科技產業，供應鏈問題也日益明顯，「你必須往供應鏈更下游尋找替代來源，我們與其他產業沒有不同。」

同時，荷姆茲海峽通行受限亦推升氦氣價格。氦氣是半導體製造的重要原料之一，而位於海峽西側的卡達，全球產量占比超過三分之一，使供應風險進一步升高。