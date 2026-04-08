鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-08 08:30

《MarketWatch》報導，當油價出現在交易終端或新聞跑馬燈時，通常反映的是由交易員主導、押注未來原油價格的市場。但在另一個較不透明的「實體市場」中，油輪貨物實際轉手交易，卻傳遞出更迫切的訊號：自伊朗戰爭爆發以來，全球原油供應正迅速收緊。

即期布蘭特 (Dated Brent) 追蹤北海原油實體貨載裝船價格。根據標普全球旗下 Platts 數據，該指標周二 (7 日) 下午升至每桶 144.42 美元，創下歷史新高，超越 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭及 2008 年金融危機期間的水準。

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這些價格是基於現貨市場中買賣雙方的實際報價、出價與成交，反映特定時間點供需動態下的「真實油價」。

相較之下，布蘭特原油期貨價格仍較低。市場關注度最高的 6 月交割合約周二徘徊在每桶約 110 美元，低於 2022 年以來高點。由於該合約接近到期，通常為交易最活躍標的，也常被視為即時全球油價的代表。儘管伊朗衝突引發油價震盪，全球原油期貨價格仍遠低於 2008 年創下的 147 美元高點。

期貨價格較低，顯示「紙上原油市場」的交易員預期伊朗衝突可能較快落幕，但實體原油價格飆升，則反映對於急需現貨的買方而言，市場情勢更為嚴峻。

4 月交割的即期布蘭特與 6 月布蘭特期貨之間的價差持續擴大，自 2 月 28 日美國與以色列攻擊伊朗、導致荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖後尤為明顯。

法國興業銀行商品研究主管 Mike Haigh 領軍策略團隊指出，即期布蘭特價格上升顯示，「市場緩衝正逐漸耗盡，實體市場已開始釋出明確的壓力訊號。」

他們在周二給客戶的報告中寫道，「3 月初的庫存緩衝正在縮水，而戰前出航的油輪目前已完成卸貨。」

在伊朗衝突前，全球油市原本面臨供過於求。IEA 曾預估，2026 年供應可能超過需求近每日 400 萬桶，創下歷史最大年度過剩。然而，過去一個月這些庫存已持續被消耗。

該團隊表示，「庫存只能在一定程度上穩定市場，一旦低於某個門檻，市場運作就會開始惡化。在緩衝有限情況下，系統對進一步衝擊的承受能力正迅速下降。」

消費者恐承受更大衝擊

IDX Advisors 投資長 Ben McMillan 指出，當實體油價大幅高於期貨價格時，影響會迅速傳導至燃料成本，推升汽油與柴油價格，並直接影響美國消費者。

他表示，即期布蘭特才是「真正反映現實的價格」，而消費者可能面臨更大壓力。他預估，若美國與伊朗未能達成協議、重新開放荷姆茲海峽，布蘭特期貨價格可能突破每桶 150 美元，而實體油價甚至可能更高。

他表示，「市場正在意識到，未來幾周情勢可能進一步惡化，油價升至 150 美元並不令人意外，這完全在可能範圍內。」